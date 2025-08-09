Ovo je čovjek koji je imao samo tri dana da razotkrije pravdu u slučaju kapetana Bekavca: "Upozorio sam na osam ključnih točaka..."

Marko Bekavac, 61-godišnji pomorac i kapetan duge plovidbe iz Splita, pušten je na slobodu nakon što je gotovo dvije godine proveo u zatvoru u Turskoj. Njegov slučaj privukao je pozornost javnosti i struke, s obzirom na to da je riječ o iskusnom pomorcu s desetljećima službe po svjetskim morima.

Kapetan Bekavac uhićen je početkom listopada 2023. godine, kada je na teretnom brodu za prijevoz rasutih tereta, koji plovi pod panamskom zastavom, a u vlasništvu je turske brodarske kompanije, pronađena veća količina narkotika. Kao zapovjedna osoba na brodu, Bekavac je odmah uhićen i optužen temeljem zapovjedne odgovornosti, unatoč nedostatku izravnih dokaza o njegovoj povezanosti s ilegalnim teretom. Od tada je bio pritvoren u strogo čuvanom zatvoru Sincan u Ankari, poznatom po strogim sigurnosnim mjerama i uvjetima pritvora.

Nakon 22 mjeseca pravne borbe i ustrajnog dokazivanja svoje nevinosti, Bekavac je konačno pušten na slobodu te je u subotu sletio u Split.

Podsjetimo, nakon što je Splićanin uhićen i predan iza rešetaka, njegova obitelj je zahvaljujući pomoći grofice Jagode Schon Milesi stupila u kontakt s uglednim turskim odvjetnikom, M.Cengiz Sönmezom, koji je sada ekskluzivno za naš portal komentirao slučaj kapetana Bekavca.

"Preuzeo sam slučaj kapetana Bekavca nakon što je već bio osuđen. Podnio sam žalbu Vrhovnom sudu i upozorio na osam ključnih točaka koje tijekom istrage i suđenja nisu bile razmotrene. Ti su propusti uključivali neistražene okolnosti, nedostatak dokaza te propuste policije, tužiteljstva i sudova. Nakon što su te točke iznesene, sud je, čini se, prepoznao da kapetan Bekavac nije kriv, te je donio odluku o njegovom puštanju na slobodu", rekao nam je odvjetnik.

Kazao nam je i da je posjetio kapetana Bekavca dvaput za vrijeme boravka u zatvoru, kao i da je radio na sličnim slučajevima za vrijeme svojeg dugogodišnjeg rada.

Cengiz Sonmez boravio je u Splitu u prosincu 2024. godine.