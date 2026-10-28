Ovo je čovjek koji je bio na HDZ-ovoj listi, a sada je priveden u velikoj policijskoj akciji među zagrebačkim vatrogascima

Trojica čelnika Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Srećko Bahlen, Drago Ruga i Krešimir Kompesak, obuhvaćena su policijskom akcijom u kojoj su privedeni.

Bahlen je predsjednik Upravnog odbora VZGZ-a, Ruga zamjenik vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, a Kompesak bivši zamjenik predsjednika VZGZ-a. Istragom je obuhvaćen i voditelj flotne prodaje tvrtke PSC Opel Tomislav S.

Bahlen je na lokalnim je izborima prošle godine bio nositelj liste HDZ-a i partnera za Vijeće Mjesnog odbora Moravče. Na listi su uz HDZ bili Domovinski pokret, Hrvatska stranka umirovljenika i Hrvatska seljačka stranka.

Prema službenim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva, lista je osvojila 69 glasova, odnosno 35,56 posto.

Kompesak je predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme, gdje predstavlja Nezavisnu listu Marije Selak Raspudić. Ona je za Index rekla da Kompesak nije član stranke Drito i da s njim nema politički kontakt.

Istražitelji sumnjaju na podjelu nabave

Istražitelji sumnjaju da je nabava 20 kombija za vatrogasce tijekom 2021. i 2022. bila podijeljena na manje poslove kako bi se izbjegla javna nabava. Riječ je o poslu vrijednom oko 4,7 milijuna tadašnjih kuna, odnosno približno 600.000 eura.

Prema informacijama do kojih je došao Index, istražitelji sumnjaju da je Bahlen s predstavnikom Opela dogovorio nabavu, a da je čovjek iz autokuće prilagodio ponude. Jedno vozilo bilo je namijenjeno Vatrogasnoj zajednici, dok je za ostala prikazano da se nabavljaju za pojedina dobrovoljna vatrogasna društva.

Policija informacije dobila od insajdera

Informacije o nabavi policija je, prema saznanjima Indexa, dobila od insajdera iz Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Policija i vrh gradske vlasti za sumnje u nabavu kombija i druge moguće nepravilnosti znali su dulje od dvije godine, no kriminalističko istraživanje pokrenuto je tek sada.

Policija je u utorak pretražila poslovne prostore osumnjičenih i njihove domove. Istraga je u tijeku.