Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela odluku o kadrovskoj promjeni u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Novi potres u psihijatrijskoj bolnici nakon smrti 32-godišnjaka: Inspekcija utvrdila nepravilnosti, još četvero zaposlenika dobiva izvanredni otkaz
Na sjednici održanoj u ponedjeljak, 23. studenoga, Vlada je razriješila dr. sc. Borisa Zdilara dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Nova ravnateljica psihijatrijske klinike u Jankomiru izlazi pred javnost: Nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta i ostavke prethodnice, evo što se događa
Kako je navedeno u službenom priopćenju Vlade, Zdilar je razriješen na osobni zahtjev.
TEŠKI PROPUSTI U BOLNICI U KOJOJ JE PREMINUO 32-GODIŠNJAK Inspekcija otkrila što se događalo nakon njegove smrti
Na njegovo mjesto imenovan je Renato Mittermayer, koji će u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan djelovati kao predstavnik Republike Hrvatske.
Nova ravnateljica Jankomira otkrila šokantne detalje nakon smrti Kristiana Josipa Periša
Odluka je donesena na 228. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj telefonskim putem.