Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela odluku o kadrovskoj promjeni u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Na sjednici održanoj u ponedjeljak, 23. studenoga, Vlada je razriješila dr. sc. Borisa Zdilara dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Kako je navedeno u službenom priopćenju Vlade, Zdilar je razriješen na osobni zahtjev.

Na njegovo mjesto imenovan je Renato Mittermayer, koji će u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan djelovati kao predstavnik Republike Hrvatske.

Odluka je donesena na 228. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj telefonskim putem.