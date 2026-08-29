"Ovo je borba čovjeka i prirode, spektakularno": Stotine ljudi pjevale pod punim Mjesecom na Perunu, Stipaničev postao novo "pojačanje" Hajduka

Postoje koncerti za koje se kupuje ulaznica, zauzima mjesto u redu i sjeda pred veliku pozornicu. A postoje i oni do kojih treba dvadesetak minuta hodati uzbrdo, ponijeti vodu i svjetiljku, pronaći mjesto na stijeni i čekati da ljudski glas ispuni planinu.

Upravo je takav Perun Full Moon, čije je peto izdanje u petak navečer održano na Vršini iznad Gornje Podstrane, podno povijesne crkvice sv. Jure.

Stotine posjetitelja iz Podstrane, Splita, Žrnovnice, Solina i drugih dijelova Dalmacije stigle su na Perun kako bi slušale dalmatinsku pjesmu bez mikrofona i razglasa, u trenutku kada je iznad planine dominirao gotovo potpuno osvijetljen Mjesec.

„Dio turista svoj boravak u Podstrani bukira upravo prema ovom događaju“

Ovogodišnjem izdanju išle su na ruku i vremenske prilike. Večer je bila suha i ugodna, a poseban vizualni dojam stvarala je zamućena atmosfera zbog čestica pustinjskog pijeska, zbog kojih su Sunce pred zalazak i kasnije Mjesec poprimili izraženije crvenkaste tonove.

Direktorica Turističke zajednice Općine Podstrana Zdravka Švenda ne krije zadovoljstvo još jednim izdanjem manifestacije.

– Ovo je autentičan događaj kakav ne postoji nigdje drugdje u Hrvatskoj. Poslužilo nas je i vrijeme jer su vremenske prilike bile idealne za noć punog Mjeseca i jedan ovakav glazbeni događaj – kazala je Švenda.

Do mjesta održavanja nema automobila ni autobusa. Posjetitelji iz Gornje Podstrane do Vršine planinare dvadesetak minuta, što je postalo sastavni dio cijelog iskustva.

– Cijelo ljeto dobivamo upite o događaju, a postoji mogućnost da ćemo ga sljedeće godine organizirati i dvaput tijekom ljeta. Dio turista svoj boravak u Podstrani bukira upravo prema ovom događaju – otkriva Švenda.

Zahvalila je svima uključenima u organizaciju, posebno udruzi Žrvanj, koja je inicirala manifestaciju, te Općini Podstrana, Planinarskom društvu Perun, HGSS-u, vatrogascima i svima koji sudjeluju u zahtjevnoj logistici.

– Zaista je potrebno puno energije da ovako zahtjevan događaj prođe u redu. Svaki put posjetiteljima naglašavamo da ne smiju dolaziti u japankama, da moraju ponijeti dovoljno vode i svjetiljke. Ova manifestacija vrlo je važna za brendiranje Podstrane kao autentične destinacije, a sama lokacija posebna je jer uz povijest nudi i nevjerojatan pogled prema obali i otocima – istaknula je.

Od Ilira i starih Slavena do dalmatinske pjesme

Predsjednik udruge Žrvanj Rade Popadić podsjetio je da se iza neobične prirodne koncertne pozornice krije i mnogo dublja priča.

– Ovo je već peto izdanje i ponosni smo što je Žrvanj inicirao događaj koji je u vrlo kratkom vremenu ljudima prirastao srcu. Manifestacija se odvija na Vršini, lokaciji iznimno slojevite povijesti. Tu imamo ilirski, praslavenski, ranokršćanski i srednjovjekovni sloj. Klape pjevaju ispod crkvice sv. Jure i ljudima pružaju ono najljepše što imaju – svoj glas – kazao je Popadić.

A upravo priroda svake godine, gotovo kao da je dio programa, pripremi nešto novo.

– Jedne godine nad morem je vladalo jako grmljavinsko nevrijeme dok je na Perunu bilo potpuno suho. Već dvije godine tijekom održavanja događaja imali smo i djelomičnu pomrčinu Mjeseca, a ovaj put zrak je bio pun pustinjskog pijeska pa su Sunce i Mjesec bili crveniji nego inače – kaže.

Perun Full Moon je, smatra, došao u fazu u kojoj mu više nije potrebna velika reklama.

– Glas se nakon događaja jednostavno prenosi od čovjeka do čovjeka. Snimke završe na društvenim mrežama i priča ide dalje. Tko ne bi poželio doći kada zna da će i uši i dušu napuniti tradicionalnom dalmatinskom pismom, i to u ovakvom ambijentu?

Praska na domaćem terenu: „Bez mikrofona je opuštenije“

Među izvođačima bila je i domaća klapa Praska iz Podstrane, kojoj je Vršina već dobro poznata pozornica.

Miro Tadin iz klape Praska kaže da nastup na Perun Full Moonu ima posebnu težinu upravo zato što se pjeva bez uobičajene koncertne opreme.

– Uživamo pjevati na Perun Full Moonu jer smo na domaćem terenu. Večeras smo izveli i našu novu autorsku pjesmu koju smo premijerno izveli u Kaštelima. Puno je posjetitelja iz Splita, Podstrane, Žrnovnice, Solina... Drugačije je pjevati bez mikrofona. Opuštenije je i lakše – kazao je Tadin.

Glas se s male kamene zaravni širio među posjetiteljima koji su sjedili i stajali po stijenama oko crkvice, bez klasične granice između izvođača i publike.

Stipaničev: „Kada sam dolazio, pitao sam se tko će ovdje doći“

Jedan od vrhunaca večeri bio je nastup Đanija Stipaničeva.

Poznati tenor izveo je, među ostalim, pjesme „Vilo moja“ i „To je tvoja zemlja“, a gotovo svaki refren pretvarao se u zajedničko pjevanje nekoliko stotina ljudi.

Stipaničev je priznao da pri dolasku nije mogao zamisliti što ga čeka na vrhu Peruna.

– Ovo je spektakularno. Kada sam dolazio, nisam vjerovao kud ja to idem. Pitao sam se tko će uopće doći gore. A zapravo je uspon za većinu ljudi lagan. Sve je bilo neočekivano i na kraju je ovo ispao gotovo krunski nastup ovog ljeta. Fantastičan ugođaj – kazao je nakon nastupa.

Poseban izazov bilo je pjevanje potpuno bez ozvučenja.

– Prilika da pjevam a cappella nešto je što se ne propušta i jako sam zadovoljan. Naravno, kada imaš klavir i gitaru lakše je, da ne govorim o cijelom bendu. Ovdje je jednostavno – što toga dana imaš od glasa, to je to. Nema pomoći. To je taj odnos čovjeka i prirode. Volim pustiti glas i nije mi problem. Publika je bila sjajna, nekoliko stotina ljudi i svi su pjevali – rekao je Stipaničev.

„Novo pojačanje na Poljudu“ i pjesma koja je digla Vršinu

Poseban trenutak dogodio se kada je voditelj Vedran Očašić nakon Stipaničeva nastupa pozvao pjevača na bis.

asf

Najavio ga je kao novo „pojačanje“ na Poljudu, nakon čega je krenula pjesma dobro poznata hajdučkom puku – „Oluja sa Sjevera“ pokojnog Vinka Coce.

Publika se odmah priključila, a stijene podno sv. Jure još su jednom postale improvizirane tribine.

Bio je to trenutak koji je najbolje sažeo cijelu ideju Perun Full Moona: nema reflektora, velikog razglasa ni monumentalne pozornice.

Samo ljudi, kamen, glas i nebo.

I puni Mjesec iznad Peruna.