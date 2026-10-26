Ovo dalmatinsko mjesto ostaje bez struje

Stanovnici dijela Neorića sutra, u utorak, 27. listopada, bit će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži. Prema najavi, prekid opskrbe električnom energijom očekuje se u vremenu od 9 do 10 sati, a radovi bi trebali trajati približno sat vremena.

Koji dijelovi Neorića ostaju bez struje?

Planirani radovi obuhvatit će sljedeće lokacije: Cesta Neorić, kućni brojevi od 99 do 113 te od 116 do 124, Mirit i Put Jagline.

Riječ je o unaprijed planiranim radovima na niskonaponskoj mreži, zbog kojih se očekuje privremeni prekid opskrbe električnom energijom na navedenim lokacijama. Stanovnicima se preporučuje da svoje obveze prilagode najavljenom terminu radova.