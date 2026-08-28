Ovo će zanimati sve navijače: Pogledajte gdje je Hrvatska nakon kraja europskih kvalifikacija

Završetkom europskih kvalifikacija Hrvatska je ostala na 21. mjestu UEFA-ine ljestvice nacionalnih koeficijenata. Posljednji tjedan nije donio mnogo razloga za zadovoljstvo, a jedini pozitivan rezultat ostvario je Hajduk pobjedom protiv Rakowa nakon produžetaka. Dinamo i Rijeka svoje su utakmice izgubili. Hrvatske boje u ligaškoj fazi europskih natjecanja sada će braniti dva kluba. Dinamo će igrati Europa ligu, dok je Hajduk izborio Konferencijsku ligu, pa će upravo njihovi rezultati odlučivati može li Hrvatska dodatno napredovati na UEFA-inoj tablici.

Važna borba za prvih 20

Hrvatskoj je posebno važno zadržati se što dalje od 23. i 24. pozicije. Pad na 23. mjesto mogao bi prvaku SHNL-a donijeti ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka već u drugom pretkolu, dok bi 24. mjesto značilo početak europskog puta od prvog pretkola. Sljedeći cilj zato je povratak među 20 najboljih europskih liga. Takav plasman može donijeti povoljniju početnu poziciju predstavniku u Europa ligi.

Pet europskih klubova veliki je cilj

Znatno veća nagrada čeka Hrvatsku uspije li se jednog dana probiti među prvih 15. U tom bi slučaju čak pet hrvatskih klubova izborilo europska natjecanja – dva bi krenula prema Ligi prvaka, jedan prema Europa ligi, a dva prema Konferencijskoj ligi. Rezultati iz aktualne sezone pritom će utjecati na europske pozicije klubova tek u sezoni 2028./29. Za sezonu 2027./28. računa se plasman iz prošle sezone, kada je Hrvatska završila na 20. mjestu.