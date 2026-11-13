Ovo će stariji teško razumjeti - je li GTA 6 "kriv" za odgodu studentskih prosvjeda u Hrvatskoj? Spominje se neobična teorija

Može li jedna videoigra utjecati na datum velikih građanskih prosvjeda? Na prvi pogled takva ideja zvuči kao internetska šala, no u generaciji kojoj su TikTok, gaming i digitalni svjetovi važan dio svakodnevice pitanje možda i nije toliko neobično. Pogotovo kada je riječ o Grand Theft Auto VI (GTA 6), naslovu koji milijuni igrača čekaju dulje od desetljeća.

U Hrvatskoj je u međuvremenu došlo do promjene termina najavljenih prosvjeda mladih. Okupljanja inicijative „Vrijeme za promjene”, prvotno predviđena za 21. studenoga, odgođena su za 12. prosinca 2026. godine. Prosvjed je najavljen i u Splitu, a organizatori kao razlog odgode navode sigurnosne okolnosti i očekivani odaziv koji je premašio njihove početne procjene.

Ipak, do Dalmacije Danas stigla je i jedna posve drukčija, zasad nepotvrđena priča iz neformalnih razgovora među pripadnicima mlađe generacije.

Službeno: Prosvjed odgođen zbog sigurnosti i velikog interesa

Inicijativa „Vrijeme za promjene” nastala je okupljanjem mladih nezadovoljnih stanjem u Hrvatskoj, posebno korupcijom, netransparentnim upravljanjem javnim novcem i radom institucija. Organizatori naglašavaju da nije riječ o stranačkom projektu, nego o građanskoj inicijativi kojom žele potaknuti društvene promjene.

Prosvjedi su prvotno najavljeni za subotu, 21. studenoga, u više hrvatskih gradova, među kojima su Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Osijek i Pula. Međutim, organizatori su naknadno objavili da se okupljanja pomiču na subotu, 12. prosinca, s početkom u 10 sati.

U obrazloženju odluke naveli su da je očekivani broj sudionika premašio prvotne procjene, zbog čega su odlučili osigurati dodatno vrijeme za pripremu. Pritom poručuju da se mijenja isključivo datum, dok ciljevi i zahtjevi inicijative ostaju isti.

To je, dakle, službeno objašnjenje odgode.

A onda na scenu stupa GTA 6: Događaj koji milijuni čekaju 13 godina

Sada dolazimo do zanimljive podudarnosti. GTA 6 službeno izlazi 19. studenoga 2026. godine, odnosno samo dva dana prije prvotno najavljenog studentskog prosvjeda. Riječ je o novom nastavku legendarnog serijala tvrtke Rockstar Games, čiji je prethodni glavni nastavak, GTA 5, objavljen još 2013. godine.

Koliko je riječ o velikom događaju, najbolje pokazuje podatak da je GTA 5 prodan u više od 230 milijuna primjeraka, dok je cijeli serijal premašio 470 milijuna prodanih primjeraka. Novi nastavak donosi povratak u Vice City i golemi virtualni svijet koji je već godinama predmet rasprava, nagađanja i uzbuđenja među igračima.

Za dio mladih izlazak takve igre nije običan datum u kalendaru. To je događaj za koji se pripremaju unaprijed, planiraju slobodno vrijeme, dogovaraju druženja i jedva čekaju prve sate igranja. Posebno je zanimljivo što GTA 6 izlazi u četvrtak, pa bi prvotni termin prosvjeda pao upravo na prvi vikend nakon njegova izlaska.

Kuloarska teorija: Je li postojala bojazan da će mladi ostati pred ekranima?

Upravo tu počinje neobičan dio priče. Prema informacijama koje su stigle do Dalmacije Danas, među dijelom mlađe generacije pojavila se tvrdnja da bi odgoda prosvjeda mogla imati veze i s izlaskom GTA 6.

Teorija je jednostavna: ako velik dio potencijalnih sudionika prosvjeda pripada generaciji koja s golemim nestrpljenjem očekuje novu igru, može li se dogoditi da dio njih prve dane nakon izlaska radije provede u virtualnom Vice Cityju nego na gradskim ulicama?

Naravno, takvo razmišljanje ne znači da je riječ o stvarnom razlogu odgode. Ne postoje potvrđene informacije da su organizatori prilikom promjene termina uopće razmatrali izlazak videoigre, a kamoli da je on utjecao na njihovu odluku. Kuloarsku priču zato treba promatrati kao zanimljivu, ali neprovjerenu pretpostavku.

Ipak, ona otvara zanimljivo generacijsko pitanje. Nekada se raspored velikih društvenih događaja uspoređivao s nogometnim utakmicama, koncertima ili važnim televizijskim prijenosima. Danas se među događajima koji privlače masovnu pozornost mladih nalaze i premijere videoigara, koje za svoju publiku mogu imati važnost velikih filmskih ili sportskih spektakala.

Hoće li virtualni Vice City pobijediti stvarne gradske ulice?

Odgoda prosvjeda za 12. prosinca organizatorima u svakom slučaju ostavlja nekoliko dodatnih tjedana za pripreme. Istodobno, taj je termin dovoljno udaljen od izlaska GTA 6 da se početna euforija oko igre barem donekle slegne, premda to samo po sebi nije dokaz nikakve povezanosti dvaju događaja.

Koliko je ozbiljna neobična priča koja se pojavila među mladima, teško je procijeniti bez konkretnijih informacija. Moguće je da je riječ tek o šali koja se uklopila u internetsku kulturu, ali i o zanimljivom pokazatelju koliko su se navike i prioriteti novih generacija promijenili.

Jedno je sigurno: GTA 6 izlazi 19. studenoga, prosvjedi su najavljeni za 12. prosinca, a službeni razlog njihove odgode ostaje sigurnost sudionika.