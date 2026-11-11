Ovo će probuditi emocije kod svakog Dalmatinca: Poslušajte što su splitski glazbenici napravili s pjesmama Olivera i Miše

Splitski Festivo bend obradama dvaju bezvremenskih hitova, „Dišperadun” i „Ako me ostaviš”, odao je počast dvojici velikana hrvatske glazbe, Oliveru Dragojeviću i Miši Kovaču.

Riječ je o glazbenom hommageu umjetnicima čije su pjesme obilježile generacije i postale neizostavan dio dalmatinskog identiteta.

- Split i pjesma rasli su zajedno kao blizanci, jedno bez drugoga nije moglo. Ono što je Split dao pjesmi, kasnije je pjesma vratila Splitu i tako će ostati zauvijek - poručuju iz Festivo benda.

Govoreći o Oliveru Dragojeviću i Miši Kovaču, ističu kako su obojica ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi, svaki na svoj jedinstven način.

- Oliverovo pjevanje u sebi nosi divotu kao mitsku potragu za srećom, a Mišo će kao kultni fenomen nastaviti živjeti u svojim pjesmama i našim srcima - ističu glazbenici.

Glazbena zahvala dvojici velikana

Obradama pjesama „Dišperadun” i „Ako me ostaviš” Festivo bend želio je izraziti zahvalnost i poštovanje prema dvojici izvođača čije su pjesme odavno prerasle okvire glazbe i postale dio kolektivne memorije Dalmacije.

- Ove obrade naša su zahvalnost velikom Oliveru i velikom Miši - poručuju iz benda.