Ovo će oduševiti splitske školarce: U dvije škole stigle vitrine koje kriju puno više od običnih maketa

Maketarsko-modelarski klub „Danijel Vuković“ 25. rujna 2026. godine završio je s postavljanjem dviju edukativnih vitrina u splitskim osnovnim školama. Izložbeni prostori uređeni su u Osnovnoj školi Bol i Osnovnoj školi Kman-Kocunar, čime je klub nastavio svoje aktivno djelovanje na području popularizacije tehničke kulture među najmlađima.

Glavni cilj postavljanja ovih vitrina je motivirati mlade da se počnu baviti maketarstvom kao kreativnom i iznimno korisnom analognom djelatnošću u digitalnom dobu. Kako bi se učenicima u potpunosti približio ovaj hobi, u vitrinama su izložene gotove i detaljno dovršene makete, ali i modeli u obliku u kakvom tek dođu iz originalnog pakiranja. Uz same modele, posjetitelji mogu vidjeti i pojedina specifična sredstva, alate te prateći potrošni materijal koji se svakodnevno koriste u procesu izrade i sklapanja.

Kroz ovakav vizualni prikaz djeca mogu lakše prepoznati složenost i ljepotu ovog hobija koji nudi puno više od same igre. Baveći se maketarstvom, mladi na zanimljiv i praktičan način stječu dodatna znanja iz povijesti i mehanike, razvijajući istovremeno strpljenje, preciznost i finu motoriku.

Maketarsko-modelarski klub "Danijel Vuković" je udruga članica Zajednice tehničke kulture grada Splita, a realizacija ovog projekta još je jedan korak naprijed u zajedničkim nastojanjima da se tehničke vještine i inovativnost približe školskoj djeci. Iz kluba upućuju velike zahvale osnovnim školama Bol i Kman-Kocunar na otvorenosti, suradnji i prepoznavanju važnosti ovog projekta za širu društvenu zajednicu.