Ovo će obradovati mnoge na Hvaru, načelnica otkrila dokument ministarstva: "Hostel za 800 radnika u Jelsi ne može se graditi"

Načelnica Općine Jelsa, Marija Marjan, danas je objavila kako je u Općinu pristiglo službeno mišljenje Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine koje jasno i detaljno potvrđuje: planirani hostel za 800 radnika ne može se graditi jer nije u skladu s važećim prostornim planom.

„Mišljenje Ministarstva detaljno obrazlaže zašto se predmetni hostel ne može graditi i potvrđuje upravo ono što cijelo vrijeme govorim – da tako veliki objekti nisu u skladu s našim prostornim planom i da bi narušili ravnotežu Jelse. Dokument je služben, urudžbiran, klasificiran i potpisan od ovlaštene osobe Ministarstva“, istaknula je načelnica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Investitori odustali nakon pritiska građana

Već ranije, 18. rujna, nakon sastanka u zgradi Općine Jelsa, tvrtka Sunce Hoteli d.o.o. (sestrinska tvrtka Sunčani Hvar d.d. i Bluesun Hoteli d.d.) službeno je potvrdila kako odustaje od projekta hostela. Na sastanku su u ime investitora sudjelovali izvršni direktor i prokurist Željko Stašević te voditelj investicija Luka Kraljević, dok su Općinu predstavljali načelnica Marija Marjan i predsjednik Općinskog vijeća Jure Gurdulić.

Prije sastanka, građani su u samo tjedan dana prikupili više od 1200 potpisa protiv gradnje hostela, a uzbuna je zavladala jer je projekt predviđao smještaj do 800 radnika u mjestu s tek oko 1600 stanovnika. Strahovi su bili jasni – narušavanje demografske strukture, ugrožavanje infrastrukture i pad kvalitete života.

Pod pritiskom javnosti i nakon jasnog stava Općine, investitori su potvrdili kako žele partnerski odnos s lokalnom zajednicom i da projekt nije dobro prihvaćen, zbog čega ga povlače.

"Neki su tvrdili da je županijski dokument privatno mišljenje, sada imamo i Ministarstvo"

Načelnica Marija Marjan podsjetila je i na prethodni dokument Županijskog ureda za graditeljstvo koji je već ranije naveo da hostel nije moguć, ali ga je dio oporbe pokušao osporiti.

„Neki su tvrdili da je mišljenje Županijskog pročelnika samo privatno mišljenje. Sada imamo i službeni akt Ministarstva, potpisan od državne tajnice. Vjerojatno će isti reći da je i ovo privatno mišljenje, ali činjenice su jasne – postoje dva službena dokumenta koja zabranjuju izdavanje građevinske dozvole za hostel. I to neka se zna!“ naglasila je načelnica.

Dodala je kako je upravo zahvaljujući odlukama koje je donijela vladajuća većina u Općinskom vijeću došlo do ovakvih rješenja:

„Oporba koja nije glasala za odluke na vijeću niti predložila druge odluke, ostat će zapamćena po lošem. A mi danas imamo rezultat – hostel se ne može graditi.“

"Šokirala me količina zlobe i lažnih informacija"

Načelnica se u objavi osvrnula i na osobne napade i širenje dezinformacija koje su, kako kaže, pratile cijeli slučaj.

„Kao netko tko je nedavno ušao u politiku, moram reći da me zaprepastila količina zlobe i mržnje kod pojedinaca, njihova sposobnost beskrupuloznog laganja i plasiranja lažnih informacija po nekim Facebook stranicama, bez ikakve provjere istine. Nisam vjerovala da takvi ljudi postoje u našoj zajednici, ali razuvjerili su me odmah na startu“, kazala je.

Unatoč tome, naglasila je da je odlučna nastaviti svojim putem:

„Takvi me neće pokolebati. Radim za Općinu Jelsu, za projekte s puno dobre i pozitivne energije, zajedno sa svojim suradnicima i vladajućom većinom. Jelsa ide dalje u dobroj energiji, hodajući sunčanom stranom ulice.“

Građani zadovoljni – zajednica obranila identitet mjesta

Nakon što je pritisak javnosti urodio plodom, a investitor povukao projekt, sada je i Ministarstvo graditeljstva jasno potvrdilo da hostel ne može dobiti dozvolu. Za mještane, to znači dvostruku sigurnost da se ovakav projekt neće realizirati.

Ovaj slučaj pokazao je koliko zajedništvo lokalne zajednice može biti snažno – od inicijative građana i peticije s više od 1200 potpisa, do institucionalne potvrde na županijskoj i državnoj razini.

„Glas građana je bio presudan. Ovo pokazuje da zajednica može zaštititi svoj prostor i svoj način života kada nastupi složno“, zaključila je načelnica Marija Marjan.