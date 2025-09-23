Ovo će "niknuti" u Splitu: Donosimo nove detalje

Grad Split objavio je rezultate javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zahvata P13 na križanju Ulice Moliških Hrvata i Puta Trstenika. Pobjednički rad, iza kojeg stoji tim arhitektica Branke Juras, Maše Medoš, Dore Vitlić i Karmen Žilić, predviđa moderan poslovno-trgovački kompleks s podzemnom garažom na tri etaže.

Prema idejnom rješenju, projekt uključuje 504 parkirna mjesta u podzemnoj garaži namijenjena Tommyju, dok će se na prizemlju smjestiti trgovina, skladište i kafić. Na prvom i drugom katu nalazit će se uredski prostori, a iznad svega će se uzdizati objekt visine 14,5 metara od razine ceste.

Uz podzemnu garažu, projekt predviđa i 151 vanjsko parkirno mjesto koje će biti dostupno građanima kao javni parking.

Natječaj, čija je procijenjena vrijednost iznosila 1,23 milijuna eura, privukao je više timova arhitekata, a ocjenjivački sud dodijelio je pet nagrada. Drugo mjesto i 22.950 eura osvojio je rad tima Vedrana Pedišića i Dina Špadine, treće mjesto i 13.770 eura rad tima Ivone Jerković i Nikole Kašića, dok su četvrto i peto mjesto pripala timovima Karle Sršen i Anke Nižetić.

Odluku o rezultatima natječaja potpisao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a rok mirovanja odluke je deset dana.