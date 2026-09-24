Ovo bi trebale biti nove cijene goriva

Nakon što je cijena dizela unatoč intervenciji Vlade dosegnula rekordne razine, idući bi tjedan vozačima moglo stići barem kratkotrajno olakšanje.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, prema trenutačnim projekcijama i stanju na burzama, cijena dizela trebala bi pasti za osam centi. Ipak, konačne cijene još nisu poznate jer se formiraju do petka u ponoć.

Prema sadašnjim izračunima, litra benzina mogla bi poskupjeti za jedan cent i stajati 1,75 eura. Dizel bi, nakon prošlotjednog rekorda, mogao pojeftiniti s 1,91 na 1,83 eura po litri.

Za osam centi trebala bi pasti i cijena plavog dizela, koji koriste poljoprivrednici i ribari. Sve to zasad bez dodatne Vladine intervencije, iako se razmatra i novi model prema kojem bi se cijene goriva mogle mijenjati svakodnevno, ovisno o kretanjima na svjetskim burzama.

Samo kratko olakšanje

Za ribare i poljoprivrednike mogući pad cijene plavog dizela ipak je tek kratkotrajno olakšanje nakon što je u prethodna dva obračunska razdoblja poskupio ukupno 16 centi.

"Kočarica za jednu noć potroši 350 do 400 litara goriva. Za to vam treba da se pokrijete 100 kg liganja, nije neka zarada, ali gledajte moramo raditi. Neke dane kada je ulov slab se staje i ne izlazi jer ne pokrivamo troškove", rekao je predsjednik Ceha ribara Obrtničke komore Istarske županije Neven Lorencin.

Na cijene goriva snažno utječu globalna kretanja na tržištu nafte, zbog kojih su cijene u Europi dosezale rekordne razine, a nestabilnost bi se mogla nastaviti.

"U narednim danima i mjesecima ono što možemo očekivati je nestabilno tržište jer trajnije rješenje ne vidimo", rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Dodao je da bi novi poremećaji, primjerice napad hutista na brod, ponovno mogli izazvati skok i nagli rast cijena nafte.

Vlada još može intervenirati

Vlada i dalje ima prostor za dodatne mjere ako procijeni da su potrebne.

"Vladi ostaje na raspolaganju daljnje sniženje trošarina za 12 i pol centi plus PDV. To je dodatnih 16 centi i ostaje mogućnost snižavanja i same stope PDV-a", poručio je porezni savjetnik Ivan Čevizović.

U ponedjeljak se očekuje telefonska sjednica Vlade, nakon koje bi trebalo biti jasnije hoće li biti novih intervencija. Iako bi pad cijene dizela mogao donijeti kratkotrajno olakšanje, zbog nestabilnosti na svjetskim burzama i dalje ostaje neizvjesno što će donijeti jesen.