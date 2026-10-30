Ovo bi mogle biti nove cijene goriva

Prema neslužbenim informacijama RTL-a, od utorka, 3. studenoga, mogle bi porasti cijene dizela na benzinskim postajama u Hrvatskoj. Poskupljenje bi iznosilo jedan cent po litri, dok bi cijena benzina trebala ostati nepromijenjena.

Ako Vlada ne intervenira, očekuju se sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,69 eura po litri, bez promjene

Eurodizel: 1,89 eura po litri, poskupljenje za jedan cent

Plavi dizel: 1,45 eura po litri, poskupljenje za jedan cent

Riječ je o neslužbenim procjenama koje se još mogu promijeniti, ovisno o tome hoće li Vlada intervenirati u cijene goriva i u kojoj mjeri.

Konačne cijene za sljedeće razdoblje zasad nisu potvrđene.