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Ovo bi mogle biti nove cijene goriva

Još nije sigurno

Prema neslužbenim informacijama RTL-a, od utorka, 3. studenoga, mogle bi porasti cijene dizela na benzinskim postajama u Hrvatskoj. Poskupljenje bi iznosilo jedan cent po litri, dok bi cijena benzina trebala ostati nepromijenjena.

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Ako Vlada ne intervenira, očekuju se sljedeće cijene:

  • Eurosuper 95: 1,69 eura po litri, bez promjene
  • Eurodizel: 1,89 eura po litri, poskupljenje za jedan cent
  • Plavi dizel: 1,45 eura po litri, poskupljenje za jedan cent

Riječ je o neslužbenim procjenama koje se još mogu promijeniti, ovisno o tome hoće li Vlada intervenirati u cijene goriva i u kojoj mjeri.

Konačne cijene za sljedeće razdoblje zasad nisu potvrđene.

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