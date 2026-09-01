Ovo bi mnogim umirovljenicima moglo olakšati svakodnevicu: Crveni križ objavio poziv

Hrvatski Crveni križ pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom da se uključe u projekt „Aktivni i uključeni: mreža podrške HCK“, vrijedan gotovo 300.000 eura.

Poziv se odnosi na područja gradskih društava Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar, a cilj projekta je poboljšati kvalitetu života, samostalnost i uključenost korisnika u zajednicu.

Prijevoz liječniku, u ljekarnu i institucije

Jedna od važnijih usluga bit će organizirani prijevoz za svakodnevne potrebe. Korisnici će ga moći koristiti za odlazak liječniku, u zdravstvene ustanove, ljekarne i javne institucije, ali i za sudjelovanje u društvenim i drugim aktivnostima.

Projekt uključuje i pomoć pri ostvarivanju različitih prava. Korisnicima će biti dostupne informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi, zdravstva i drugih područja, kao i pomoć pri ispunjavanju obrazaca i rješavanju administrativnih postupaka.

Organizirat će se i medicinsko-rekreativne, hortikulturne, kreativne i okupacijsko-radne aktivnosti te edukativne radionice. Dio programa bit će posvećen očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Tko se može prijaviti?

Na poziv se mogu javiti osobe starije od 65 godina te punoljetne osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj. Za prijavu je potrebna preslika važeće osobne iskaznice, dok osobe s invaliditetom prema potrebi prilažu i dokaz o svom statusu.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Provedba je počela u travnju, a trajat će do kraja srpnja 2028. godine.

Partneri Hrvatskog Crvenog križa su gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar.