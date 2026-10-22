Ovih šest stvari kuhari nikad ne rade pri naručivanju u restoranu

Odlazak u restoran trebao bi biti ugodno iskustvo, no ponekad obrok ne ispuni očekivanja, a razlog može ležati upravo u odabiru jela. Profesionalni kuhari otkrili su koje greške pri naručivanju treba izbjegavati kako bi iskustvo bilo što bolje, prenosi Index.

Morski plodovi izvan specijaliziranih restorana

Steve Chiappetti, glavni chef restorana the Albert u Chicagu, savjetuje da se morski plodovi naručuju samo ako ste sigurni u njihovu kvalitetu i porijeklo. "Ne naručujte riblja jela u restoranima koji nisu na obali ili poznati po morskoj hrani. Izbjegavajte i morske plodove na švedskom stolu ako nisu dobro ohlađeni na ledu", kaže Chiappetti. Objašnjava da to vrijedi i za salate s kozicama ili riblje juhe. Niske temperature ključne su za sigurnost i okus, čime se izbjegava rizik od trovanja hranom.

Salate koje predugo stoje

Iako je salata zdrav izbor, može biti problematična ako dugo stoji izvan hladnjaka. "Pripazite na salate u restoranima gdje sastojci dugo stoje na sobnoj temperaturi", upozorava Chiappetti. Ako se radi o švedskom stolu, preporučuje da se osoblje pita koliko dugo salate stoje izložene.

Stupanj pečenosti mesa

Svaki komad mesa ima idealan stupanj pečenosti koji izvlači najbolji okus. Chef Devin Kreller iz čikaškog restorana Wood kaže da će jako pečen (well-done) odrezak biti suh i žilav. "Kuhinja će za takvu narudžbu često iskoristiti i najlošiji komad mesa koji imaju", dodaje Kreller. Steve Chiappetti napominje da on osobno vjeruje chefovima i obično im ne specificira kako ispeći meso.

Prema njegovim riječima, ribeye je najbolji medium-rare, biftek rare ili medium-rare, dok kratka rebra zahtijevaju sporo kuhanje. "Kad idem u steakhouse, zamolim konobara da pita chefa koja je idealna razina pečenja za komad mesa koji želim. Oni najbolje znaju što rade", zaključuje Chiappetti.

Kada (ne) naručiti sladoled

Kvaliteta sladoleda u restoranima može znatno varirati. Ako se kuglica sladoleda poslužuje samo kao dodatak uz kolač, vjerojatno se ne radi o vrhunskom proizvodu. "Sladoled i gelato ponekad su samo usputna stavka. Ako nisu navedeni kao zaseban desert na jelovniku, kvaliteta vjerojatno nije vrhunska", objašnjava Chiappetti. S druge strane, ako je sladoled ili gelato istaknut kao posebna stavka na karti deserata, velika je vjerojatnost da se radi o izvrsnom proizvodu koji vrijedi probati.

Oprez s dnevnim ponudama

Dnevni specijaliteti mogu biti odličan izbor, ali i rizik, posebno ako prvi put posjećujete restoran. "Naručiti dnevnu ponudu pametno je ako ste već bili u restoranu i vjerujete kuhinji. U suprotnom, restoran možda samo pokušava riješiti se viška namirnica", objašnjava chef Devin Kreller. Kao primjer navodi "juhu dana", koja se ponekad priprema od ostataka namirnica kojima se bliži istek roka trajanja. Savjetuje da se gosti oslone na vlastitu procjenu.

Nepotrebne izmjene jela

Iako su izmjene ponekad nužne zbog alergija, chefovi savjetuju da se ne traže zamjene sastojaka bez dobrog razloga. "Jelo mijenjajte samo ako ste alergični na neki sastojak i ako se on može lako ukloniti bez da se naruši chefova vizija", preporučuje Kreller.

Jela su osmišljena s pažnjom i logikom, pa je povjerenje u chefov odabir sastojaka često najbolji put do potpunog užitka. Traženje drugačijeg sira ili preljeva za salatu bez valjanog razloga može narušiti originalnu ideju jela.