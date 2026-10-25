Ovih šest dodataka prehrani može ozbiljno oštetiti jetru: Stručnjaci upozoravaju na rizike

Dodaci prehrani često se predstavljaju kao jednostavan način poboljšanja zdravlja, jačanja imuniteta ili smanjenja stresa. Međutim, činjenica da je neki proizvod prirodan ne znači nužno da je i bezopasan. Pojedini vitamini i biljni pripravci, osobito u visokim dozama, mogu izazvati ozbiljne probleme s jetrom.

Jetra ima ključnu ulogu u organizmu. Sudjeluje u preradi hranjivih tvari, metabolizmu lijekova i uklanjanju štetnih spojeva. Ipak, određene tvari mogu izazvati upalu i oštećenje jetrenih stanica. Stručnjaci su za EatingWell izdvojili šest dodataka prehrani na koje treba posebno pripaziti.

Ekstrakt zelenog čaja

Iako je zeleni čaj poznat po svojim antioksidativnim svojstvima, njegovi koncentrirani ekstrakti mogu predstavljati rizik za zdravlje jetre.

Nutricionistica Vanessa Rissetto upozorava da kapsule koje sadrže visoke koncentracije EGCG-a, jednog od glavnih antioksidansa zelenog čaja, kod pojedinih osoba mogu izazvati upalu i oštećenje jetre.

Za razliku od koncentriranih dodataka, običan zeleni čaj sadrži znatno manje količine tog spoja. Rissetto savjetuje oprez s dodacima koji sadrže EGCG, osobito s dozama od 800 miligrama i više, koje su povezane s povišenim jetrenim enzimima.

Vitamin A

Vitamin A važan je za zdravlje očiju, kože i imunosnog sustava, ali njegov prekomjeran unos može imati ozbiljne posljedice.

Nutricionistica Tara Durden objašnjava da je riječ o vitaminu topivom u mastima, što znači da se višak može nakupljati u jetri.

Posebno je problematičan prekomjeran unos retinola, oblika vitamina A koji se nalazi u brojnim dodacima prehrani. Dugotrajno uzimanje visokih doza može dovesti do oštećenja jetre, a doze veće od 10.000 međunarodnih jedinica (IU) dnevno prelaze uobičajenu gornju granicu unosa za odrasle.

Niacin (vitamin B3)

Niacin je vitamin B3 koji je važan za metabolizam i normalno funkcioniranje organizma. Nekada se u visokim dozama koristio za snižavanje kolesterola, no takva je primjena danas znatno ograničena zbog mogućih nuspojava.

Rissetto upozorava da velike doze niacina, osobito one koje se kreću od jednog do šest grama dnevno, mogu izazvati upalu jetre i žuticu.

Poseban oprez potreban je kod pripravaka s produljenim oslobađanjem. Čak i doze od 500 miligrama kod nekih osoba mogu povisiti jetrene enzime. Visoke terapijske doze zato se ne bi smjele uzimati bez liječničkog nadzora.

Ashwagandha

Ashwagandha je posljednjih godina postala popularna među osobama koje žele smanjiti stres, tjeskobu i poboljšati kvalitetu sna.

Iako je mnogi smatraju sigurnim biljnim dodatkom, zabilježeni su rijetki slučajevi oštećenja jetre povezani s njezinim uzimanjem. U posebno teškim slučajevima bila je potrebna i transplantacija jetre.

Točan mehanizam oštećenja još nije razjašnjen, a kao mogući uzročnici istražuju se biljni spojevi poznati kao vitanolidi.

Stručnjaci savjetuju oprez, izbjegavanje dugotrajne primjene bez nadzora te odabir proizvoda provjerenih proizvođača.

Kava-kava

Kava-kava je biljka koja se tradicionalno koristi za opuštanje i ublažavanje tjeskobe. Međutim, određeni pripravci povezani su s ozbiljnim oštećenjima jetre, uključujući slučajeve zatajenja tog organa.

Prema riječima nutricionistice Rissetto, osobito su problematični pojedini ekstrakti dobiveni uporabom otapala.

Rizik može biti veći kod osoba koje već imaju bolesti jetre, kao i kod istodobne konzumacije alkohola. Zbog mogućih ozbiljnih nuspojava potreban je poseban oprez pri korištenju ovakvih pripravaka.

Crna zmijska trava

Crna zmijska trava, poznata i kao black cohosh, često se promovira kao prirodno sredstvo za ublažavanje simptoma menopauze, uključujući valunge i promjene raspoloženja.

Ipak, njezina uporaba povezuje se s rijetkim slučajevima hepatitisa i ozbiljnog oštećenja jetre.

Rissetto ističe da još nije utvrđeno koji bi spoj mogao biti odgovoran za takve reakcije. Osobama koje već imaju bolesti jetre savjetuje se izbjegavanje ovog dodatka, dok sigurnost dugotrajne uporabe nije dovoljno istražena.

Koji simptomi mogu upozoravati na oštećenje jetre?

Oštećenje jetre ne mora odmah izazvati vidljive simptome. Ipak, postoje znakovi koje ne treba zanemariti:

Žutilo kože i bjeloočnica

Tamna mokraća i izrazito svijetla stolica

Bol u trbuhu, osobito ispod desnog rebrenog luka

Mučnina, povraćanje i gubitak apetita

Svrbež kože i dugotrajan umor

Neobjašnjivo ili lako nastajanje modrica

Stručnjaci upozoravaju da i promjene u krvnim nalazima, poput povišenih jetrenih enzima, bilirubina ili INR-a, mogu upućivati na problem čak i kada osoba nema izražene tegobe.

Ako se tijekom uzimanja dodataka prehrani pojave znakovi mogućeg oštećenja jetre, potrebno je prekinuti njihovo uzimanje i javiti se liječniku. Pojava žutice zahtijeva hitnu medicinsku procjenu.

Prirodno ne znači uvijek sigurno

Dodaci prehrani mogu imati svoju svrhu, ali njihovo uzimanje bez provjere sastava, doziranja i mogućih interakcija s lijekovima nije bez rizika.

Posebno treba pripaziti na koncentrirane biljne ekstrakte, kombiniranje više dodataka i dugotrajno uzimanje visokih doza vitamina.

Stručnjaci zato savjetuju da se prije početka uzimanja novih suplemenata, osobito kod osoba s postojećim bolestima jetre ili onih koje redovito uzimaju lijekove, potraži savjet liječnika ili ljekarnika.