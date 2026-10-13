Ovih sedam stvari nikada ne biste trebali donirati: Mnogi ih poklanjaju ne znajući kakav problem stvaraju

Pri raščišćavanju doma često nam je lakše stvari donirati nego baciti. Ipak, dobra namjera ne znači da je svaki predmet prikladan za novog vlasnika. Prema stručnjakinjama za organizaciju doma i predstavnici humanitarne trgovine koje prenosi The Spruce, donacije trebaju biti čiste, funkcionalne i spremne za uporabu, piše Večernji.

Neupotrebljivi predmeti humanitarnim organizacijama stvaraju dodatne troškove sortiranja, skladištenja i zbrinjavanja. Pravila prihvata razlikuju se, pa prije doniranja ovih sedam skupina predmeta provjerite što primatelj može preuzeti.

Oprema za bebe: Kolica, autosjedalice i dječji krevetići skupi su, pa je razumljivo poželjeti da posluže još jednoj obitelji. Međutim, neke organizacije ne prihvaćaju takvu opremu jer ne mogu pouzdano provjeriti njezinu sigurnost, povijest uporabe ili eventualno povlačenje iz prodaje. Prije darivanja provjerite pravila primatelja, stanje opreme i jesu li dostupni svi dijelovi i upute.

Pokvarene stvari i odjeća s mrljama: Toster koji ne radi, poderane hlače i odjeća s tvrdokornim mrljama nisu spremni za donaciju. Humanitarne organizacije često nemaju osoblje ni sredstva za popravke, šivanje i uklanjanje mrlja. Predmet najprije očistite ili popravite, a ako to nije moguće, provjerite odgovarajući način zbrinjavanja.

Slagalice s neprovjerenim brojem dijelova: Slagalica može izgledati očuvano, ali nedostatak samo jednog dijela kvari cijeli doživljaj slaganja. Neki centri zato odbijaju otvorene slagalice jer nemaju vremena provjeravati njihov sadržaj. Ako je želite darovati, najprije provjerite cjelovitost, dobro zatvorite kutiju i pitajte prihvaća li je odabrana organizacija.

Stari tepisi i podne obloge: Rabljeni tepisi mogu sadržavati neugodne mirise, mrlje, alergene ili nametnike koji nisu odmah vidljivi. Uz to zauzimaju mnogo prostora, što otežava njihovo skladištenje i prijevoz. Prije nego što ih nekamo odnesete, provjerite prihvat donacije ili mogućnosti zbrinjavanja kod lokalnog komunalnog poduzeća.

Istrošene tave s neprianjajućim premazom: Tava kojoj je premaz jako izgreben, istrošen ili se ljušti nije dobar poklon za tuđu kuhinju. Takvo posuđe ne treba donirati samo zato što još ima čitavu dršku i naizgled upotrebljivo dno. Ako je premaz očuvan, provjerite prihvaća li primatelj rabljeno posuđe, a oštećene komade zbrinite prema lokalnim uputama.

Otvorena i korištena kozmetika: Ruž pogrešne nijanse ili krema koja vam ne odgovara mogu djelovati kao predmeti koje je šteta baciti. Ipak, organizacije često ne prihvaćaju otvorenu kozmetiku zbog higijenskih razloga i nemogućnosti provjere načina čuvanja. Za donaciju birajte neotvorene proizvode unutar roka uporabe i prethodno provjerite pravila primatelja.

Kemikalije i opasni otpad: Ostaci boja, pesticidi i pojedina sredstva za čišćenje zahtijevaju posebno rukovanje i zbrinjavanje. Njihovo ostavljanje među donacijama može ugroziti osobe koje razvrstavaju predmete i stvoriti dodatne troškove. Sačuvajte ih u označenoj originalnoj ambalaži te kod lokalnog reciklažnog dvorišta provjerite gdje ih možete sigurno predati.