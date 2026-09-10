Ovih devet stvari u kuhinji mogu širiti opasne bakterije, a na njih gotovo nitko ne obraća pozornost

Unakrsna kontaminacija jedan je od čestih načina širenja bolesti koje se prenose hranom, a problem je u tome što se često događa na mjestima na koja uopće ne obraćamo pozornost.

Istraživanja u testnim kuhinjama američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA) pokazala su da sudoperi, daske za rezanje i posudice sa začinima mogu biti mjesta preko kojih se bakterije šire čak i kada ljudi misle da su dobro očistili kuhinju. U jednom istraživanju gotovo trećina sudionika nije dovoljno temeljito očistila dasku nakon korištenja, piše tportal.

A ovo je devet stvari na koje stručnjaci posebno upozoravaju.

1. Daska za rezanje

Jedna od najčešćih pogrešaka je rezanje sirovog mesa na dasci koja se potom koristi za povrće ili namirnice koje se više neće termički obrađivati. Bakterije se tako vrlo jednostavno mogu prenijeti s jedne namirnice na drugu.

USDA savjetuje korištenje odvojenih dasaka – jedne za sirovo meso, perad i ribu, a druge za povrće i hranu spremnu za konzumaciju. Nije presudno koristite li drvenu ili plastičnu dasku ako je pravilno održavate, ali duboke ureze i istrošenost treba shvatiti kao znak da je vrijeme za novu.

2. Posudice sa začinima

Začinjavate meso i odmah nakon toga rukom posežete za paprom, soli ili paprikom? Upravo tako bakterije mogu završiti na ambalaži.

U istraživanju provedenom na 200 osoba, 12 posto sudionika kontaminiralo je posudice sa začinima tijekom pripreme sirovog mesa, a da toga nisu bili svjesni. Problem ne predstavljaju samo meso i perad – bakterije se mogu prenijeti i sa sirovih jaja ili brašna.

Jednostavno rješenje je unaprijed odvojiti potrebnu količinu začina u male posudice.

3. Mobitel

Recept gledamo na mobitelu, njime namještamo timer, odgovaramo na poruke ili mijenjamo glazbu dok kuhamo. Zbog toga telefon lako postaje dio lanca unakrsne kontaminacije.

AARP navodi da samo otprilike trećina ljudi koji tijekom kuhanja koriste mobitel opere ruke nakon što ga dodirne. Bakterije povezane s trovanjem hranom, poput salmonele i E. coli, na zaslonu mogu preživjeti dulje od 24 sata.

Praktično rješenje je staviti telefon na stalak i ne dirati ga nakon rukovanja sirovim mesom prije nego što operemo ruke.

4. Ručke hladnjaka, slavine i kuhinjskih ormarića

Razmislite koliko stvari dotaknete tijekom pripreme jednog obroka – hladnjak, slavinu, ladicu, pećnicu ili kuhinjski ormarić.

Sve te površine postaju potencijalna mjesta za prijenos bakterija ako ih dodirujemo nakon sirovih namirnica. U USDA-inom istraživanju bakterije su pronađene na ručkama ormarića kod osam posto sudionika.

5. Boca ulja

Boca maslinovog ili drugog ulja još je jedan predmet koji automatski uzimamo u ruke. Ako smo neposredno prije toga dirali sirovo meso, jaja ili brašno, bakterije mogu završiti na boci, a zatim ponovno na našim rukama i drugim namirnicama.

Jedan trik je odmjeriti ulje prije početka kuhanja i staviti ga u malu posudu.

6. Sudoper i prostor oko njega

Sudoper je jedno od najproblematičnijih mjesta u kuhinji. U njemu peremo ruke i namirnice, a neki ondje još uvijek ispiru sirovu piletinu, iako američke zdravstvene smjernice to ne preporučuju upravo zbog mogućnosti širenja bakterija kapljicama vode.

U USDA-inom istraživanju sudoper je bio najčešće kontaminirana kuhinjska površina – bakterije su pronađene kod 28 posto sudionika. Tragovi kontaminacije pronađeni su čak i na zelenoj salati spremnoj za jelo kod 17 posto sudionika.

Važno je zapamtiti da se sudoper ne 'čisti sam' samo zato što kroz njega stalno prolazi voda. Najprije ga treba oprati vodom i deterdžentom, a zatim dezinficirati.

7. Tanjuri, hvataljke i pribor za sirovo meso

Pečeno meso nikada ne treba vraćati na isti tanjur na kojem je bilo dok je bilo sirovo.

Isto vrijedi za hvataljke i drugi pribor. Ako smo njima stavljali sirovu piletinu ili odrezak na roštilj, prije dodirivanja gotovog mesa potrebno ih je temeljito oprati ili uzeti drugi, čisti pribor.

8. Kuhinjske krpe i spužvice

Kuhinjska spužvica možda izgleda bezazleno, ali može biti pravi rezervoar mikroorganizama. Jedno ranije istraživanje, koje AARP navodi, otkrilo je čak 362 različite vrste bakterija na kuhinjskim spužvicama.

Krpe također mogu širiti bakterije ako njima obrišemo ruke nakon dodirivanja sirovog mesa, a zatim nastavimo brisati druge površine.

Zato ih treba često mijenjati, a kuhinjske krpe prati na visokoj temperaturi i dobro osušiti prije ponovne upotrebe.

9. Poklopac kante za smeće

Bacanje ambalaže od mesa, ostataka hrane ili ljuski jaja sastavni je dio kuhanja. No dodirivanje poklopca ili ručke kante prljavim rukama stvara još jednu točku preko koje bakterije mogu putovati kuhinjom.

Nakon dodirivanja smeća ruke zato treba ponovno temeljito oprati.

Najjednostavnija obrana od unakrsne kontaminacije zapravo nije komplicirana: često prati ruke, odvojiti pribor za sirove i gotove namirnice te unaprijed pripremiti začine i druge sastojke kako tijekom kuhanja ne bismo prljavim rukama dodirivali pola kuhinje.

Jer najveći problem često nije predmet za koji znamo da je prljav, nego upravo onaj za koji nam nikada nije palo na pamet da bi mogao biti kontaminiran.