Ovih devet stvari iz smočnice trebate baciti

Čišćenje smočnice mnogima nije omiljen posao, ali donosi osjećaj reda i svježine u kuhinji. Za razliku od hladnjaka, u kojem se pokvarena hrana obično lako prepozna, sadržaj smočnice može zavarati. Iako većina osnovnih namirnica ima dug rok trajanja, ni on nije vječan. Neke s vremenom postanu neukusne, druge izgube svojstva, a neke mogu postati i zdravstveno neispravne. Ovo je popis devet artikala koje biste trebali provjeriti i vjerojatno baciti pri sljedećem pospremanju.

Prašak za pecivo i soda bikarbona

Prašak za pecivo i soda bikarbona često su razlog zašto kolači i druga pečena tijesta ne uspiju. Budući da se koriste povremeno, lako je zaboraviti koliko dugo stoje otvoreni. Iako vam neće naštetiti, stari prašak za pecivo i soda bikarbona gube sposobnost dizanja tijesta, pa će rezultati pečenja biti razočaravajući. Učinkovitost praška za pecivo možete provjeriti tako da žličicu ubacite u vruću vodu. Trebao bi se snažno zapjeniti. Sodu bikarbonu testirajte tako da prstohvat dodate u ocat. Ako se ne pojavi pjena, vrijeme je za kupnju novog pakiranja, piše Index.

Kvasac

Kvasac je živi organizam i zbog toga ima ograničen rok trajanja. Ako imate paketić koji stoji još od pandemijskog vala pečenja kruha, vjerojatno više nije za upotrebu. Kvasac kojem je istekao rok nije štetan, ali neće podići tijesto. Da biste ga testirali, umiješajte žličicu kvasca u toplu vodu. Ako se ne zapjeni unutar deset minuta, više nije aktivan.

Integralno brašno

Za razliku od bijelog brašna, integralno sadrži prirodna ulja i klicu zrna. Zbog toga je hranjivije, ali se i brže kvari. S vremenom može postati užeglo, što će pečenim jelima dati neugodan okus. Nakon otvaranja, integralno brašno trebalo bi čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču, a ne u smočnici.

Ulja za kuhanje

Stara ulja također su sklona kvarenju. To se posebno odnosi na ulja od orašastih plodova, poput sezamovog, orahovog i lanenog, koja imaju kraći rok trajanja od drugih vrsta. Ipak, i obična ulja mogu se pokvariti brže nego što se očekuje. Pouzdajte se u osjetilo mirisa. Ako ulje miriše gorko, ustajalo ili podsjeća na miris voštanih bojica, bacite ga.

Orašasti plodovi i sjemenke

Zbog visokog udjela masti, orašasti plodovi i sjemenke na sobnoj temperaturi brzo postaju užegli. Ako imaju gorak ili neugodan okus, znači da više nisu dobri za jelo. Kako biste im produljili svježinu, čuvajte ih u zamrzivaču.

Sušeni grah

Iako sušeni grah može dugo stajati, nema neograničen rok trajanja. Neće se pokvariti tako da postane opasan, ali što je stariji, to teže omekša pri kuhanju. Možete ga namakati satima i dugo kuhati, a da zrna ipak ostanu tvrda. Ako vrećica graha u vašoj smočnici stoji godinama, poštedite se muke i zamijenite je novom.

Krušne mrvice

Nakon otvaranja, kartonska ambalaža u kojoj se krušne mrvice najčešće prodaju propušta vlagu iz zraka. Zbog toga mrvice postaju ustajale i gube hrskavost. Osim toga, takva pakiranja privlače i sitne kuhinjske nametnike. Otvoreno pakiranje koje stoji dulje vrijeme najsigurnije je baciti.

Načete grickalice

Gotovo svaka smočnica skriva nekoliko načetih pakiranja grickalica, poput krekera s neke proslave ili kutije žitnih pahuljica koje se nekome nisu svidjele. Ako nešto stoji netaknuto mjesecima, vjerojatno se neće ni pojesti. Riješite se takvih ostataka i oslobodite prostor za nove namirnice.

Oštećene konzerve

Kod konzervirane hrane ne radi se o okusu, nego o sigurnosti. Konzerve koje su napuhnute, primjetno zahrđale ili imaju duboka udubljenja, posebno duž spojeva, treba odmah baciti. To su znakovi mogućeg oštećenja ambalaže i kvarenja sadržaja, a rizik od trovanja hranom nije vrijedan preuzimanja.