Ovi simptomi mogu upozoravati na začepljenje krvnih žila

Začepljenje krvnih žila može se razvijati postupno i dugo bez ikakvih primjetnih simptoma. No, tijelo često šalje signale upozorenja koje ne treba zanemariti. Prepoznavanje ovih znakova na vrijeme može pomoći u sprječavanju ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Jedan od najčešćih simptoma je bol ili osjećaj pritiska u prsima, koji se može javiti tijekom fizičkog napora ili stresa. Ova nelagoda ponekad se širi na ruku, rame, čeljust ili leđa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kratkoća daha i stalni umor također mogu ukazivati ​​na to da srce i krvne žile ne funkcioniraju optimalno. Ako se lako umarate čak i pri manjim aktivnostima, to može biti znak problema s cirkulacijom, piše Klix.ba.

Bol ili grčevi u nogama pri hodanju, koji prestaju kada se odmorite, često su povezani sa slabijim protokom krvi u donjim ekstremitetima. Utrnulost, hladnoća ili slabost u rukama i stopalima mogu ukazivati ​​na smanjenu opskrbu tkiva kisikom.

Drugi znak može biti sporo zacjeljivanje rana, posebno na stopalima. Poremećaj protoka krvi ometa proces zacjeljivanja i povećava rizik od infekcije. Promjene na koži, poput hladne, blijede ili plavkaste boje, kao i gubitak dlaka na određenim dijelovima tijela, mogu biti pokazatelj problema s cirkulacijom.

Briga o zdravlju krvnih žila podrazumijeva redovito praćenje krvnog tlaka i šećera u krvi, uravnoteženu prehranu, održavanje zdrave tjelesne težine, kao i redovitu tjelesnu aktivnost. Izbjegavanje štetnih navika poput pušenja i prekomjerne konzumacije alkohola također igra važnu ulogu u održavanju zdravlja.