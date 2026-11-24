Utjecaj tehnologije i interneta na razvoj djece najveća je nefinancijska briga povezana s roditeljstvom, pokazalo je istraživanje koje je za udrugu Roda provela agencija Ipsos. Rezultati istraživanja bili su polazište za kampanju Svedimo screen time na minimum, koju je osmislila agencija Popola, a kojom je udruga Roda pozvala odrasle da promisle o dječjem vremenu pred ekranima i vlastitim digitalnim navikama.

Istraživanje je pokazalo da 63 % građana utjecaj tehnologije i interneta na razvoj djece smatra jednom od najvećih briga povezanih s roditeljstvom. Roditelji pritom nastoje postaviti granice: 78 % razgovara s djecom o sadržajima koje gledaju i koriste na internetu, a 74 % ograničava vrijeme koje provode na mobitelima, tabletima, igraćim konzolama i računalima. Ipak, 60 % roditelja smatra da djeca i dalje provode previše vremena pred ekranima.

Kako pronaći ravnotežu između digitalnog svijeta koji je dio naše svakodnevice i svega onoga što je djeci potrebno za odrastanje: igre, kretanja, druženja i istraživanja svijeta oko sebe? Upravo je na to pitanje kampanja željela skrenuti pozornost.

“Kampanja nam je omogućila da naše poruke o digitalnoj pismenosti djece dopru do šire publike. Posebno nam je važno što smo izašle iz uobičajenih komunikacijskih kanala i otvorile temu u javnom prostoru. Nadamo se da je kampanja potaknula odrasle da promisle ne samo o tome koliko vremena djeca provode pred ekranima nego i o vlastitim digitalnim navikama i njihovu utjecaju na cijelu obitelj”, ističe Jasena Knez Radolović, programska koordinatorica u udruzi Roda i voditeljica projekata digitalne pismenosti Razmisli pa klikni.

Komunikacijska strategija kampanje polazi od uloge roditelja u oblikovanju dječjeg okruženja i navika, osobito u prvim godinama života. Roditelji pritom ne utječu samo na to kako djeca koriste tehnologiju nego im i vlastitim ponašanjem pokazuju kakvo mjesto ona zauzima u svakodnevnom životu.

“Rekao bih da smo porukama pokušali osvijestiti činjenicu kako je izloženost ekranima u ranoj dobi potencijalno štetna za razvoj djece, ali i podsjetiti roditelje da djeca navike ponajprije stječu ugledajući se na njih. Pretpostavili smo i da će danas javnost biti otvorenija prema takvim porukama, više nego što je to bila prije desetak godina jer je i svijest o tome znatno veća”, kaže Luka Pervan, kreativni direktor agencije Popola.

Poruka kampanje nije da tehnologiji nema mjesta u dječjim životima, nego da s njezinim korištenjem ne treba žuriti. U najranijoj dobi djeca se najviše razvijaju kroz igru, kretanje, razgovor, druženje i istraživanje svijeta oko sebe. Digitalne vještine mogu usvajati postupno, kasnije, kada za to dođe vrijeme. Važno je da im pritom ne uskraćujemo iskustva koja su im upravo sada najpotrebnija.

“Porukom Svedimo screen time na minimum želimo podsjetiti odrasle da djeca ne moraju od najranije dobi učiti koristiti digitalne uređaje. Za to će imati vremena. Naš je zadatak, kao roditelja i drugih odraslih koji sudjeluju u odrastanju djece, osigurati im dovoljno prilika za igru, kretanje, istraživanje i odnose s drugima”, dodaje Jasena Knez Radolović.

Vizualni identitet kampanje također je pratio njezinu glavnu poruku – potrebu za odvajanjem od ekrana i povratkom ljudskoj interakciji.

“Vizualno smo željeli kombinirati privlačnost blještavog ekrana, naglašavajući jarke „digitalne” boje, ali ih kontrastirati neuglađenom ‘nedigitalnom’ tipografijom, koja podcrtava lajtmotiv svih poruka: potrebu za odvajanjem od ekrana i povratak ljudskoj interakciji“, dodaje Sandra Mrkšić, art direktorica agencije Popola.

Kampanja se odvijala na društvenim mrežama, jumbo plakatima i citylight oglasima u nekoliko hrvatskih gradova te na reklamnim ekranima u kinima CineStar.

Što mislite o porukama ovih plakata? Hrvatskim ulicama osvanuli su plakati s porukama koje bi mnoge roditelje mogle bocnuti. Jesu li pogodili u sridu ili ipak pretjeruju? Pogledajte ih sve i recite nam što mislite! 👇💬 Pogađaju u sridu, djeca i roditelji previše vremena provode na mobitelima Poruke su dobre, ali kampanja ipak malo pretjeruje Problem je u roditeljima, a ne u tehnologiji Ne slažem se, tehnologija je sastavni dio modernog djetinjstva Nemam mišljenje Glasaj

Roda se digitalnim roditeljstvom bavi već godinama i razvila je niz edukativnih sadržaja za roditelje i druge odrasle koji sudjeluju u odrastanju djece. Među njima su e-tečajevi Digitalna pismenost od vrtića, Djeca i vrijeme pred ekranima i Tehnoferencija – kako ekrani remete odnos između roditelja i djeteta, priručnici za odgojitelje i roditelje, edukativne kartice te podcast Roditeljstvo online.

“Kroz edukacije, priručnike, online predavanja, podcast i druge materijale želimo odraslima ponuditi znanja i praktične alate za bolje razumijevanje digitalnog okruženja, razgovor s djecom o njihovim iskustvima na internetu i razvijanje zdravih digitalnih navika u obitelji. Pozivamo roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike i sve zainteresirane da istraže naše resurse i koriste ih u svakodnevnom radu s djecom. Ne moramo imati sve odgovore, ali važno je da budemo prisutni, informirani i spremni učiti zajedno s djecom”, poručuju iz Rode.

Istraživanje i kampanja provedeni su u okviru projekta Tematskih sustavnih podrški u području Moderni izazovi roditeljstva i demografija, koji udruga Roda provodi uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.