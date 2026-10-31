Ovi ne odustaju ni nakon epskih poraza. Vučić zagrlio Orbána i poručio: „Vratit ćemo se!”

Donedavni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši mađarski premijer Viktor Orbán susreli su se u subotu, 31. listopada, u okolici Beograda. Dvojica političara koji su godinama bili među najutjecajnijim čelnicima srednje i jugoistočne Europe sada se nalaze u potpuno drukčijoj situaciji: obojica su izgubila vlast na parlamentarnim izborima održanima ove godine.

Susret je održan u obiteljskoj kući Vučićeva oca, a snimku zajedničkog obraćanja bivši srbijanski predsjednik objavio je na Instagramu uz opis „Viktor i ja. Priča prijatelja”.

Iako je atmosfera bila prijateljska, politička poruka na kraju snimke bila je nedvosmislena. Vučić je zagrlio Orbána i izjavio: „Vratit ćemo se!”

„Izgubili smo izbore, ali ne i dostojanstvo”

Vučić nije skrivao zadovoljstvo što može ugostiti dugogodišnjeg političkog saveznika, kojega je predstavio kao velikog prijatelja i brata.

„Jako mi je drago što mogu ugostiti Viktora Orbána, svog velikog prijatelja, svog brata. Lijepo ćemo provesti vrijeme ovdje, u kući mog oca, nedaleko od Beograda”, rekao je Vučić.

Potom se izravno osvrnuo na političke poraze koje su obojica doživjela tijekom proteklih mjeseci.

„Obojica smo nedavno izgubila na izborima, ali nismo izgubila svoje dostojanstvo, svoj ponos ni svoju vjeru”, poručio je bivši predsjednik Srbije.

Виктор и ја. Прича пријатеља. https://t.co/kJsPLm8Ood — Александар Вучић (@avucic) October 31, 2026

Orbán: „Možeš biti siguran da sam uvijek na tvojoj strani”

Bivši mađarski premijer uzvratio je porukom odanosti, naglasivši da teškoće mogu dodatno učvrstiti odnose među prijateljima.

„Prijatelji uvijek ostaju prijatelji. Pravi prijatelji postaju još bliskiji u teškim vremenima. Možeš biti siguran, Aleksandre, da sam uvijek na tvojoj strani”, poručio je Orbán.

Pritom je istaknuo da njihova suradnja nikada nije bila samo osobno prijateljstvo nego i nastojanje da se unaprijede odnosi između dviju susjednih država.

Orbán je podsjetio na jačanje veza Srbije i Mađarske tijekom njihovih mandata te poručio da ostaje predan nastavku takvih odnosa. Vučiću, njegovoj obitelji i srpskom narodu poželio je uspjeh i sve najbolje.

Na kraju je Vučić zahvalio gostu i, zagrlivši ga, izgovorio poruku koja je odmah privukla pozornost: „Vratit ćemo se!”

Vučićev poraz nakon gotovo 14 godina političke dominacije

Susret dolazi samo šest dana nakon parlamentarnih izbora u Srbiji, održanih 25. listopada 2026., na kojima je pobijedio studentski politički pokret.

Vučić je predvodio listu Ujedinjena Srbija, okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS), a poraz je priznao još tijekom izborne noći.

Prema Reutersovu izvještaju, tada je izjavio da će Studentska lista osvojiti između 135 i 140 zastupničkih mjesta, dok je svojoj političkoj opciji predvidio približno 105 mjesta u parlamentu koji broji 250 zastupnika.

Studentski pokret izrastao je iz masovnih prosvjeda koji su zahvatili Srbiju nakon tragedije u Novom Sadu u studenome 2024., kada je urušavanje nadstrešnice željezničkog kolodvora odnijelo 16 života.

Prosvjedi su tijekom gotovo dvije godine prerasli u širi pokret protiv korupcije i načina upravljanja državom, a na listopadskim izborima doveli su do povijesnog političkog preokreta.

Orbána nakon 16 godina s vlasti srušio Péter Magyar

Ni politička sudbina Viktora Orbána nije bila manje dramatična. Nakon 16 godina na čelu mađarske vlade, njegova stranka Fidesz izgubila je parlamentarne izbore održane 12. travnja 2026.

Pobjedu je odnijela stranka Tisza, koju predvodi Péter Magyar, političar koji je postao glavno lice mađarske oporbe.

Prema konačnim rezultatima koje je prenio Reuters, Tisza je osvojila čak 141 od 199 zastupničkih mjesta, čime je dobila dvotrećinsku parlamentarnu većinu.

Magyar je u svibnju preuzeo dužnost mađarskog premijera, čime je završeno Orbánovo dugo razdoblje na vlasti, tijekom kojega je Mađarska često dolazila u sukob s institucijama Europske unije zbog pitanja vladavine prava i demokratskih standarda.

Političko prijateljstvo koje je obilježilo odnose Srbije i Mađarske

Vučić i Orbán godinama su razvijali iznimno bliske političke odnose, posebno na području energetike, infrastrukture, gospodarstva i regionalne suradnje.

Njihovo partnerstvo bilo je važno i u europskom političkom kontekstu. Orbán je kao mađarski premijer često bio jedan od najglasnijih zagovornika suradnje sa Srbijom, dok je Vučić isticao Mađarsku kao važnog političkog i gospodarskog partnera.

Današnji susret pokazuje da njihova međusobna povezanost nije nestala s gubitkom vlasti.

Ipak, zasad nema potvrde da je tijekom susreta dogovorena konkretna politička inicijativa ili zajednički plan za povratak na vlast. Vučićeva poruka „Vratit ćemo se” prije svega je javna najava političkih ambicija dvojice donedavnih čelnika.

Nakon godina u kojima su oblikovali politiku svojih država, sada im predstoji potpuno drukčiji izazov: pokušati iz oporbenih redova ponovno osvojiti povjerenje birača.