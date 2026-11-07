Ovi kućanski uređaji troše struju čak i kada ih ne koristite: Evo kako smanjiti račune

Od pametnog korištenja grijanja do pažljivijeg rukovanja kuhinjskim uređajima, postoje brojne male promjene koje mogu pomoći u smanjenju računa za električnu energiju.

Jedna od stvari o kojoj mnogi ne razmišljaju jest količina energije koju troše uređaji priključeni na električnu mrežu, čak i kada ih ne koristimo.

Koliko često ostavljamo punjače za mobitele i prijenosna računala, televizore ili satove uključene u utičnicu, a da ih pritom potpuno ne isključimo? Upravo bi nas ta navika mogla nepotrebno koštati.

„Ako uređaj ostavite priključen na električnu mrežu i uključen, čak i kada ga aktivno ne koristite, on će trošiti električnu energiju”, objašnjava Natalia Lachim iz tvrtke Discount Code za britanski Metro.

„To je zato što električna energija i dalje može prolaziti kroz uređaj, povećavajući potrošnju, a samim time i račune. Kako biste smanjili potrošnju i troškove, dovoljno je isključiti napajanje jer tada električna struja više ne može prolaziti kroz uređaj”, dodaje.

Otkrila je koji su kućanski uređaji najveći potrošači električne energije i kada ih ne koristimo.

Hladnjak i zamrzivač

Budući da hladnjak i zamrzivač moraju neprestano raditi, ne iznenađuje podatak da na njih otpada više od 12 posto ukupne potrošnje energije u kućanstvu.

Prema navedenim britanskim procjenama, njihov rad kućanstva godišnje stoji oko 114,24 funte.

Naravno, hladnjak ne možemo jednostavno isključiti kada ga ne koristimo, ali postoje načini kako osigurati njegov što učinkovitiji rad.

„Redovito čišćenje hladnjaka, izvana i iznutra, najjednostavniji je način da osigurate njegov učinkovit rad”, kaže Lachim.

Objašnjava da uklanjanje prašine s vanjskih dijelova sprječava njezino nakupljanje u sustavu, dok čišćenje unutrašnjosti i uklanjanje hrane kojoj je istekao rok trajanja pomažu hladnjaku da učinkovitije održava potrebnu temperaturu.

Televizori

Istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da čak 98 posto britanskih kućanstava ostavlja televizor u stanju pripravnosti.

Mnogi pritom pogrešno pretpostavljaju da su televizor potpuno isključili kada su pritisnuli tipku za gašenje na daljinskom upravljaču.

„Ostavljanje televizora priključenog na električnu mrežu može povećati potrošnju električne energije”, upozorava Lachim.

Prema brojkama navedenima u članku, uz cijenu električne energije od 0,28 funti po kilovatsatu, godišnji trošak mogao bi dosegnuti 132,86 funti.

Igraće konzole

Igraće konzole često ostaju uključene ili priključene na električnu mrežu, baš kao i televizori, no njihova se potrošnja nerijetko zanemaruje.

Lachim ističe da potpuno isključivanje konzole, umjesto ostavljanja u stanju pripravnosti, može pomoći u smanjenju računa.

U izvornom članku navodi se da konzola u stanju pripravnosti troši 15 kWh po satu te da bi njezino isključivanje moglo donijeti uštedu od 4,20 funti dnevno.

Električno kuhalo za vodu

Iako električno kuhalo za vodu nije među najvećim potrošačima, stručnjakinja upozorava da i ono može nepotrebno povećati račun ako ostane priključeno i uključeno.

„Prosječno električno kuhalo za vodu, kada je priključeno na električnu mrežu, a ne koristi se, troši oko 0,3 kWh”, navodi Lachim.

Prema procjenama iz članka, takva bi potrošnja mogla povećati godišnji račun za 30,66 funti.

Kućne sprave za vježbanje

Tijekom pandemije mnogi su se odlučili na vježbanje kod kuće te su nabavili trake za trčanje, sobne bicikle i drugu opremu.

Iako su takvi uređaji korisni za zdravlje, mogu povećati potrošnju električne energije ako ih stalno ostavljamo priključene na mrežu.

„Bez obzira na to jesmo li nastavili redovito vježbati, sportska oprema koja ostaje priključena na električnu mrežu može stvarati dodatne troškove”, kaže Lachim.

Prema podacima koje navodi, prosječni sobni bicikl u stanju pripravnosti troši 7 kWh, što bi godišnji račun moglo povećati za gotovo 20 funti.

Punjači koji ostaju u utičnici

Mnogi imaju naviku ostavljati punjače za mobitele i druge uređaje u utičnici kako bi im uvijek bili pri ruci.

Međutim, pogrešno je pretpostaviti da punjač troši električnu energiju samo kada je na njega priključen uređaj.

„Iako ostavljanje praznog punjača u utičnici možda nije najveći trošak, ipak nepotrebno povećava račune, i to za oko 20 funti godišnje”, tvrdi Lachim.

Male promjene mogu donijeti uštede

Potpuno isključivanje uređaja koje trenutačno ne koristimo jednostavna je navika koja može pomoći u smanjenju potrošnje električne energije.

Posebnu pozornost vrijedi obratiti na televizore, igraće konzole, punjače i druge uređaje koji često ostaju u stanju pripravnosti.