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Ovi igrači Hajduka su na reprezentativnim akcijama

Evo popisa
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Ukupno 12 Hajdukovih igrača sudjelovat će u reprezentativnim akcijama svojih nacionalnih selekcija u narednom razdoblju 

Kako je objavio službeni Hajduk, poziv za A reprezentacije dobili su Šimun Hrgović i Marin Šotiček (Hrvatska) Mathieu Acapandie (Madagaskar), Dennis Hadžikadunić (Bosna i Hercegovina), Ron Raci (Kosovo) te Bamba (Gambija). 

Poziv za U-21 reprezentaciju dobili su Toni Silić i Luka Hodak (Hrvatska) te Etnik Brruti (Albanija). Poziv za U-19 reprezentaciju dobili su Adam Huram i Ilia Kutia (Ukrajina). Anđelo Šutalo dobio je pretpoziv za hrvatsku U-21 reprezentaciju, objavio je splitski Hajduk.

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