Ovi dijelovi Dalmacije ostaju bez struje

Pripremite se na vrijeme

Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, u ponedjeljak 23. prosinca 2025. godine doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na pojedinim lokacijama na području Dalmatinske zagore.

Planirani prekid struje trajat će od 8 do 14 sati, a zahvat se provodi u sklopu redovitih radova na elektroenergetskoj mreži. Bez električne energije bit će dijelovi ulica Svilaja, Svilajić i Jasenak, koji pripadaju području Pogona Imotski.

Iz Elektrodalmacije napominju kako se radovi mogu odgoditi u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje obveze planiranom prekidu opskrbe električnom energijom.

