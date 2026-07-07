Overeem pokušao baciti kamen u Crveno jezero. Pogeldajte rezultat

Jedan od najpoznatijih boraca u povijesti MMA-a i kickboksa, Alistair Overeem, boravio je u Imotskom, gdje se upoznao s prirodnim i kulturnim znamenitostima grada.

Tijekom posjeta dočekao ga je gradonačelnik Luka Kolovrat, a zajedno su obišli neke od najprepoznatljivijih imotskih lokacija. Overeem je razgledao Crveno i Modro jezero, prošetao utvrdom Topana te posjetio stadion Gospin dolac, koji se često nalazi na popisima najljepših nogometnih stadiona na svijetu.

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Proslavljeni nizozemski borac nije skrivao oduševljenje viđenim. Ljepota Imotskog, prirodne atrakcije i atmosfera ostavili su snažan dojam na njega, pa je poručio kako bi jednog dana upravo u ovom dalmatinskom gradu volio imati i svoj dom.

Posjet jednog od najvećih boraca u povijesti borilačkih sportova izazvao je veliko zanimanje među Imoćanima, a njegov dolazak dodatno je promovirao prirodne ljepote i turistički potencijal Imotskog.