Ove vrste voća najbolji su izvori vitamina C: Podržavaju zdravlje srca, poboljšavaju probavu i jačaju imunitet

Naranče i ostalo citrusno voće prvo su što nam padne na pamet kada se spomene vitamin C. Poznati su po visokom sadržaju ovog dragocjenog vitamina, ali iznenadit će vas činjenica da postoje namirnice koje ga sadrže u još većim količinama.

Vitamin C ključan je za jačanje imuniteta, održavanje zdrave kože, brže zacjeljivanje rana, kao i za bolju apsorpciju željeza, stoga ga je važno unositi dovoljno tijekom cijele godine, posebno u razdobljima kada smo skloniji prehladama i infekcijama.

Ovo je popis pravih nositelja vitamina C, a navedene namirnice nisu samo zdrave, već su i lako dostupne te se lako mogu uklopiti u dnevni jelovnik.

Kivi

Podržava zdravlje srca, poboljšava probavu i jača imunitet.

Jagode

Jagode pomažu u održavanju zdravlja kože, smanjuju upalu i podržavaju zdravlje srca.

Papaja

Ovo tropsko voće pomaže u probavi, jača imunološki sustav i podržava zdravlje kože.

Guava

Pomaže u jačanju imuniteta, podržava zdravlje kože i smanjuje upalu.