Ove uređaje nikada ne smijete uključivati u produžni kabel – riskirate požar u vlastitom domu!

Iako nam ponekad nedostaje utičnica u kuhinji ili dnevnom boravku, važno je znati koji uređaji nikada ne smiju završiti na produžnom kabelu, piše Večernji list.

Gordon Wallis, stručnjak za održivu energiju iz Your NRG-a, objašnjava: “Produžni kablovi imaju svoje mjesto u domu, ali je ključno razumjeti njihova ograničenja. Dizajnirani su za privremenu upotrebu s niskom potrošnjom energije, a ne kao trajno rješenje za velike potrošače. Njihova nepravilna upotreba ne samo da troši energiju već predstavlja i ozbiljan rizik od požara.”

Posebno je opasno tzv. lančano spajanje – uključivanje jednog produžnog kabela u drugi. Time se drastično povećava mogućnost preopterećenja i kvarova. Ovo je šest uređaja koje nikada ne biste trebali priključivati na produžni kabel:

Friteze na vrući zrak: Velike friteze mogu trošiti i do 2000 W. To je previše za produžni kabel, pa ih uvijek treba spajati isključivo na zidnu utičnicu.

Mikrovalne pećnice: Produžni kabel ne može podnijeti njihove nagle udare snage.

Produžni kabeli (lančano spajanje): Može uzrokovati pregrijavanje, iskrenje i požar.

Električne pećnice i štednjaci: Njihovo spajanje na produžni kabel predstavlja ozbiljan rizik od požara i strujnog udara.

Tosteri: Troše veliku količinu energije (1200–1400 W). Na produžnom kabelu lako mogu izazvati pregrijavanje.

Hladnjaci: Stalno rade, a produžni kabeli nisu predviđeni za dugotrajno opterećenje, što može dovesti do kvara ili oštećenja uređaja.

Sigurnost na prvom mjestu

Produžni kabeli su odlični za uređaje male potrošnje.

No, kada je riječ o većim aparatima, uvijek birajte zidnu utičnicu – sigurnost je ipak na prvom mjestu.