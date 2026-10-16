Ove tri namirnice nikako ne smijete jesti nakon isteka preporučenog roka

Nitko ne želi bacati hranu, no rizik od trovanja uvijek je ozbiljna prijetnja. Dilema je li namirnica kojoj se približio rok trajanja i dalje sigurna za jelo česta je u svakom kućanstvu, a odgovor često ne daju ni datum na pakiranju ni provjera mirisa. Oznaka "prodati do" služi trgovinama za upravljanje zalihama, dok se "najbolje upotrijebiti do" odnosi na kvalitetu, a ne nužno na sigurnost proizvoda.

Dijetetičarka i znanstvenica Jennifer Pallian ističe da su vrijeme i temperatura skladištenja ključni faktori. Ona upozorava da hrana može imati normalan izgled, miris i okus, ali svejedno sadržavati opasne bakterije poput listerije, salmonele ili ešerihije koli. U nastavku donosimo tri namirnice kod kojih je oprez posebno važan, prenosi Index.

Delikatesni naresci i salame

Listerija je opasna bakterija koja se može razmnožavati na narescima čak i na niskim temperaturama u hladnjaku. Pallian objašnjava da hladnoća usporava rast većine bakterija, ali ne i listerije. Neotvoreno pakiranje narezaka sigurno je za konzumaciju do dva tjedna ako se čuva u hladnjaku. Međutim, nakon otvaranja pakiranja ili kod kupnje svježe narezanih proizvoda, taj se rok skraćuje na samo tri do pet dana.

Znakovi kvarenja su sluzava ili ljepljiva površina, pojava plijesni i neugodan miris. No, namirnice treba baciti i ako ti znakovi nisu prisutni, a preporučeno vrijeme čuvanja je isteklo. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) osobama s visokim rizikom, što uključuje trudnice, starije od 65 godina i osobe s oslabljenim imunitetom, savjetuje da nareske prije jela zagriju na 74°C.

Mljevena junetina

Mljevena junetina kvari se osjetno brže od mesa u komadu jer se tijekom procesa mljevenja bakterije s površine mogu proširiti kroz cijelu masu. Zato Jennifer Pallian savjetuje da se sirova mljevena junetina pripremi ili zamrzne unutar jednog do dva dana od kupnje, neovisno o datumu otisnutom na ambalaži. Preporučena temperatura termičke obrade je 71°C, čime se uništavaju štetne bakterije.

Važno je znati da smeđa boja u sredini pakiranja, dok je vanjski dio crven, obično nastaje zbog nedostatka kisika i nije znak kvarenja. Pravi pokazatelji da je meso pokvareno su ljepljiva ili sluzava tekstura i kiselkast miris. Ipak, čak i ako nema očitih znakova, meso koje je u hladnjaku stajalo dulje od dva dana nije sigurno za konzumaciju i treba ga baciti.

Narezana dinja

Rezanjem kore dinje uklanja se njezina prirodna zaštita, a unutrašnjost postaje izložena bakterijama. Jennifer Pallian dodaje da vlažna unutrašnjost dinje, koja je usto niske kiselosti, predstavlja idealno okruženje za njihov razvoj. Zbog toga je važno kupovati samo narezanu dinju koja se čuva u rashladnoj vitrini ili na ledu i kod kuće je držati na temperaturi ispod 4°C.

Prema preporuci, narezanu dinju treba baciti ako u hladnjaku stoji tjedan dana. Ako pri kupnji niste sigurni kada je voće narezano, najbolje ga je pojesti što prije. Bacite dinju ako primijetite plijesan, sluzavu teksturu ili miris koji podsjeća na fermentaciju. Jednako tako, dinja nije sigurna za jelo ako je stajala na sobnoj temperaturi dulje od dva sata, odnosno dulje od jednog sata ako je vanjska temperatura viša od 32°C.