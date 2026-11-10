OVE SUBOTE TROGIR SLAVI S NINOM BADRIĆ: Veliki koncert na Trgu Ivana Pavla II. povodom Dana grada

Trogir se priprema za proslavu Dana grada i blagdana sv. Ivana Trogirskog – Stivanje, a ovogodišnje slavlje obilježit će poseban glazbeni događaj. U subotu, 14. studenoga 2026. godine, na povijesni Trg Ivana Pavla II. stiže Nina Badrić, jedna od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih hrvatskih glazbenih umjetnica, koja će Trogiranima i njihovim gostima prirediti večer ispunjenu glazbom, emocijama i dobro poznatim hitovima.

Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Proslava Dana grada Trogira prilika je za okupljanje građana, susrete, njegovanje lokalne tradicije i zajedničko slavljenje bogate povijesti i identiteta ovoga grada. Upravo će glazba na najljepšoj trogirskoj pozornici, u jedinstvenom ambijentu povijesne gradske jezgre, dodatno obogatiti blagdansko ozračje i stvoriti večer za pamćenje.

Nina Badrić već desetljećima zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Svojim prepoznatljivim vokalom, emotivnim interpretacijama i brojnim uspješnicama poput „Čarobno jutro”, „Dani i godine”, „Takvi kao ti”, „Dodiri od stakla” i „Nek ti bude kao meni” osvojila je publiku svih generacija. Tijekom bogate karijere ostvarila je niz glazbenih uspjeha, objavila brojne albume, osvojila prestižna priznanja te izgradila status jedne od najvoljenijih domaćih izvođačica. Njezini koncerti prepoznatljivi su po snažnoj emociji, neposrednoj komunikaciji s publikom i bezvremenskim pjesmama koje publika rado pjeva uglas.

Dolazak Nine Badrić u Trogir bit će središnji glazbeni trenutak proslave, ali i poziv svim građanima, ljubiteljima dobre glazbe i posjetiteljima da upravo u Trogiru provedu subotnju večer i budu dio posebne atmosfere na gradskom trgu.

Zajedno proslavimo Dan grada Trogira, zapjevajmo uz Ninu Badrić i nazdravimo gradu koji svoju bogatu baštinu, tradiciju i suvremeni život s ponosom dijeli sa svojim gostima.

Na dobro van došla Stivanja!