Ove subote pogledajte prema nebu: Stiže Žetveni Mjesec, a društvo će mu praviti Saturn

Ove subote, 26. rujna, na nebu iznad Hrvatske zasjat će puni Mjesec koji se ove godine naziva i Žetvenim Mjesecom. Uštap će nastupiti u 18:49 po hrvatskom vremenu, upravo u vrijeme kada se približava zalazak Sunca, pa će večer biti odlična prilika za promatranje. Rujanski puni Mjesec tradicionalno se naziva i Kukuruznim Mjesecom, a zbog blizine jesenske ravnodnevice ove godine nosi i naziv Žetveni Mjesec.

Za promatranje nije potreban teleskop ni druga posebna oprema. Najljepši prizor obično se pruža dok je Mjesec nisko iznad horizonta, pa vrijedi pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema istoku i što manje umjetne rasvjete.

Dodatnu zanimljivost pružit će Saturn. Prstenasti planet bit će u blizini Mjeseca na večernjem nebu, pa će ih se moći promatrati zajedno, piše Index.

Zašto se naziva Žetveni Mjesec?

Žetvenim Mjesecom tradicionalno se naziva puni Mjesec koji pada najbliže jesenskoj ravnodnevnici. Ove godine upravo je rujanski uštap taj koji nosi taj naziv.

Nazivi punih Mjeseca stoljećima su bili povezani s godišnjim dobima i poljoprivrednim poslovima. Rujanski uštap poznat je i kao Kukuruzni Mjesec, naziv povezan s razdobljem berbe kukuruza i drugih usjeva.

Zašto je bio važan poljoprivrednicima?

Žetveni Mjesec ima jednu zanimljivu posebnost. U većem dijelu godine Mjesec iz večeri u večer izlazi osjetno kasnije, dok se oko jesenske ravnodnevice razmak između njegovih uzastopnih izlazaka smanjuje.

Rezultat je nekoliko večeri s više mjesečine neposredno nakon zalaska Sunca. Prije električne rasvjete to je poljoprivrednicima bilo posebno korisno jer su nakon zalaska Sunca mogli dulje nastaviti s berbom i drugim jesenskim poslovima. Upravo je zbog toga ovaj puni Mjesec dobio snažnu povezanost sa žetvom i završetkom poljoprivredne sezone.

Zašto Mjesec na horizontu izgleda golemo?

Kada se pojavi nisko iznad horizonta, Mjesec može djelovati znatno veće nego nekoliko sati poslije, kada se nalazi visoko na nebu. No njegova se stvarna veličina pritom ne mijenja.

Riječ je o poznatoj mjesečevoj iluziji. Naš mozak Mjesec blizu horizonta uspoređuje s objektima poput kuća, drveća i brežuljaka, zbog čega nam djeluje mnogo veće.

Može poprimiti i žutu, narančastu ili crvenkastu nijansu. Kada je nisko na nebu, njegova svjetlost prolazi kroz deblji sloj Zemljine atmosfere. Kraće, plave valne duljine jače se raspršuju, dok do naših očiju lakše stižu topliji tonovi.

Subotnja večer je idealna za promatranje

Za najbolji doživljaj dovoljno je pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema istočnom horizontu i izaći neposredno nakon zalaska Sunca. Mjesec će tada biti nisko na nebu, zbog čega će vizualno djelovati posebno veliko i često poprimiti toplu, narančastu nijansu. A uz njega će se ove subote na nebu naći i Saturn, što će rujanski uštap učiniti još zanimljivijim za promatranje.