Ove subote "kameni" spektakl uz rijeku Žrnovnicu: Vraća se igra koja se igrala prije balota, radionica klesanja, slikanja...

Običan plosnati kamen nekada je bio dovoljan za sate zabave, druženja i natjecanja. Upravo takvu, gotovo zaboravljenu tradicijsku igru Udruga Žrvanj vraća u život manifestacijom „Plonke na Peti Peruna – Baština u kamenu“, koja će se održati u subotu, 11. srpnja 2026. godine, od 16 sati, na Peti Peruna uz rijeku Žrnovnicu. Za one koji ne znaju gdje je spomenuta lokacija, ona je odmah ispod zatvorenog kamenoloma uz rijeku, nedaleko od caffe bara Dilema.

Organizatori pozivaju posjetitelje svih generacija da prošetaju uz rijeku, svrate na druženje, upoznaju lokalnu tradiciju te se zabave i osvježe tijekom ljetnog poslijepodneva i večeri.

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LOKACIJA ODRŽAVANJA

Običan plosnati kamen nekada je bio dovoljan za sate zabave, druženja i natjecanja. Upravo takvu, gotovo zaboravljenu tradicijsku igru Udruga Žrvanj vraća u život manifestacijom „Plonke na Peti Peruna – Baština u kamenu“, koja će se održati u subotu, 11. srpnja 2026. godine, od 16 sati, na Peti Peruna uz rijeku Žrnovnicu.

Organizatori pozivaju posjetitelje svih generacija da prošetaju uz rijeku, svrate na druženje, upoznaju lokalnu tradiciju te se zabave i osvježe tijekom ljetnog poslijepodneva i večeri.

Što je igra „na plonke“?

Igra poznata kao pljočkanje, pločkanje, prahćanje, a u Žrnovnici kao igra „na plonke“, tradicijska je pučka igra gađanja plosnatim kamenom na otvorenom. Nekada se igrala na poljima, livadama i seoskim cestama, a bila je omiljena među dječacima i djevojčicama.

Pravila su jednostavna. Na tlo se postavlja veći kamen, takozvana grota, dok igrači s određene udaljenosti bacaju svoje plosnate kamene – pljočke ili plonke. Pobjeđuje igrač ili ekipa čiji kamen završi najbliže cilju.

Upravo zbog jednostavnosti, dostupnosti i natjecateljskog duha ova je igra desetljećima okupljala cijela mjesta, slično kao što se u Dalmaciji danas okuplja oko balota.

Od dječje zabave do zaštićene kulturne baštine

Početkom 1990-ih istarski su entuzijasti pokrenuli inicijativu za očuvanje pljočkanja. Jedno od prvih natjecanja održano je 1994. godine u Svetom Petru u Šumi, a dvije godine poslije u Šuranima je organiziran prvi otvoreni županijski turnir.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pljočkanje je 2016. godine uvrstilo na popis nematerijalnih kulturnih dobara. Od 2022. godine igra je, kroz međunarodni projekt u kojem su sudjelovale Hrvatska, Cipar, Belgija, Francuska i Italija, upisana i u UNESCO-ov Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne baštine.

Članovi Udruge Žrvanj igru su ponovno otkrili tijekom posjeta moliškim Hrvatima na talijanskom poluotoku Garganu, gdje se tradicija bacanja plosnatog kamenja održala do danas.

Turnirska borba za pršut

Središnji dio programa bit će natjecanje u igri na plonke, za koje je već složen turnirski ždrijeb. Ekipe će se boriti kroz eliminacijske susrete, a pobjednički tim osvojit će pršut.

Za sudjelovanje nije potrebno veliko iskustvo – dovoljno je okupiti ekipu, prijaviti se i okušati u igri koja spaja preciznost, taktiku, mirnu ruku i dobru atmosferu.

Klesanje, likovna kolonija. kutak za djecu

Manifestacija nije zamišljena samo kao sportsko natjecanje, nego kao cjelodnevna priča posvećena kamenu, baštini i tradicijskim vještinama.

Organizatori su osmislili i poseban dječji kutak s igrama i aktivnostima. O djeci će se brinuti poseban tim, pa će roditelji moći opuštenije pratiti natjecanje, sudjelovati u radionicama ili uživati uz rijeku.

Bit će dostupna i ponuda hrane i pića, što će cijeli prostor pretvoriti u mjesto ugodnog obiteljskog i prijateljskog druženja.

Nakon plonki počinje DJ večer

Po završetku natjecanja i proglašenju pobjednika druženje se nastavlja uz DJ ritmove. Zelena oaza uz rijeku Žrnovnicu tako će tijekom večeri dobiti nešto drukčiji ugođaj, uz glazbu, osvježenje i druženje pod otvorenim nebom. Pokrovitelji manifestacije „Plonke na Peti Peruna – Baština u kamenu“ su Splitsko-dalmatinska županija i Općina Podstrana.

Subota, 11. srpnja, rezervirana je za plonke, kamen, tradiciju i dobru zabavu. Prošetajte do Pete Peruna, upoznajte igru kojom su se zabavljale generacije prije nas i provedite ljetno poslijepodne uz Žrnovnicu.