Ove stvari gosti najčešće kradu iz restorana

U restoranu se ljudi ponekad ponašaju neočekivano, pogotovo kad misle da ih nitko ne promatra. Dok će neki diskretno polizati prste ili prisluškivati susjedni stol, dio gostiju upušta se u sitne krađe. Razlozi su različiti: neki tako čuvaju uspomenu, a drugi smatraju da time dobivaju "više za svoj novac".

Popis ukradenih stvari sugerira da će gosti iz restorana odnijeti gotovo sve što nije pričvršćeno za pod ili zidove. Kako bi saznali što je najčešće na meti, novinari portala The Takeout razgovarali su s radnicima iz ugostiteljstva koji su im otkrili što sve najčešće nestaje iz restorana, piše Index.

Slike

Ukrasiti sliku sa zida restorana zvuči kao ambiciozan pothvat, no čini se da postoje vješti kradljivci s okom za umjetnost. Jacob Martin, direktor barova u Liberty Entertainment Groupu, potvrđuje da su u njegovu iskustvu najčešća meta bile fotografije koktela. Iako pravi koktel mogu dobiti za šankom, neki se gosti radije odlučuju za krađu njegove slike.

To se najčešće događa ako umjetnina visi na mjestu gdje gost ima privatnosti, poput zahoda. Jedan restoran čak ima "memorijalni zid" s datumima krađa slika, što pokazuje da je problem čest. Tehnologija ponekad pomaže, pa su mediji prije nekoliko godina prenijeli priču o ženi koja je vratila ukradenu sliku nakon što je identificirana pomoću videosnimke.

Luksuzni sapuni i svijeće

Na meti su ponovno predmeti iz zahoda. "Ne krade se toaletni papir, nego stvari poput luksuznih sapuna i svijeća", kaže Jacob Martin. Budući da su ti proizvodi obično malih dimenzija, lako stanu u torbu, a zahod pruža privatnost potrebnu za takav čin. Pojava je toliko raširena da je jedan vlasnik restorana nedavno izjavio da je morao pričvrstiti dozatore sapuna za zid, a drugi je ugradio držače koji se otključavaju ključem.

Čaše

Iako su veće od većine stvari s popisa, i čaše često nestaju. Vlasnici restorana ispričali su da su gosti krali atraktivne čaše za koktele brže nego što su se prodavali deserti. Zabilježen je i slučaj žene koja je pokušala ukrasti tri čaše odjednom. Iskustva stručnjaka se ovdje razlikuju, što upućuje na to da krađa čaša ovisi o tipu restorana.

Jacob Martin kaže da se s tim često susretao, dok Michael Kapusty, voditelj restorana DaNico, to rjeđe primjećuje. "Čaše je teže diskretno iznijeti zbog veličine i lomljivosti, a naše osoblje stalno posprema i postavlja stolove", objašnjava Kapusty. Čini se da su čaše češća meta u opuštenijim, neformalnim lokalima.

Metalne slamke

Lijepo pripremljen koktel privlačan je mnogima, a ako gosti ne ukradu čašu, često im za oko zapnu metalne slamke. Barmeni, čini se, najviše ispaštaju zbog sitnih krađa. "Prema mojem iskustvu, najčešće se kradu mali barski alati, osobito metalne slamke i bockalice za koktele", kaže Michael Kapusty.

Ključan je faktor opet veličina jer ti predmeti lako stanu u džep. Iako ih je jeftinije zamijeniti nego, primjerice, sliku sa zida, Kapusty dodaje da nestaju mnogo češće nego što bi se očekivalo.

Biljke

Kad se spomene krađa biljaka, većina pomisli na male ukrase sa stola. Oni jesu meta, ali na meti su i velike biljke s terasa. Postoji i trend poznat kao "proplifting", u kojem ljudi otkidaju listove kako bi ih zasadili kod kuće. Mišljenja o tome je li riječ o krađi ili snalažljivosti su podijeljena, no činjenica je da gost uzima nešto što mu ne pripada.

Posudice za umake

Na popisu su i male keramičke posudice za umake, poznate kao ramekini. Iako se u njima, primjerice, poslužuje i crème brûlée, gosti ih najčešće kradu tako da ih jednostavno ubace u ambalažu s ostacima hrane za van. To je jednostavan način krađe, pogotovo ako u posudici još ima umaka. Neki ih uzmu i slučajno, dok u žurbi pakiraju hranu, no bez obzira na namjeru, ramekini su očito vrlo traženi.