Suša više nije jedini klimatski izazov za maslinu. Sve češći toplinski valovi, vrlo tople zime, kasni mrazovi, zaslanjivanje tla i vode te visoke temperature upravo u vrijeme cvatnje mijenjaju kriterije prema kojima biramo sorte. Najnovija istraživanja potvrđuju velike razlike među sortama, ali i upozoravaju da ne postoji jedna „supermaslina“ koja najbolje podnosi sve ekstreme. Za hrvatske maslinare posebno je važna još jedna spoznaja: vrijedna svojstva možda se kriju upravo u domaćim sortama, starim stablima i divljim maslinama.

Maslina je među voćnim vrstama najbolje prilagođenima mediteranskoj suši. Može smanjiti transpiraciju, zatvoriti puči, prilagoditi lisnu površinu i održavati funkciju pri relativno maloj raspoloživosti vode. Ali velika otpornost vrste ne znači da se sve sorte ponašaju jednako, piše Maslinar.

U suvremenom maslinarstvu zato više nije dovoljno pitati je li neka sorta „otporna na sušu“. Jedna može dobro preživjeti dug nedostatak vode, ali loše reagirati na vrlo visoke temperature tijekom cvatnje. Druga može podnijeti vruće ljeto, ali biti osjetljiva na nagli zimski mraz. Treća dobro podnosi zaslanjenu vodu, ali uz dugotrajnu sušu snažno smanjuje rast i rod.

Upravo zato najnovija istraživanja klimatske otpornosti masline promatraju kroz više različitih stresova.

Oblica – vrijedan domaći materijal

Oblica je najraširenija hrvatska sorta i desetljećima se smatra dobro prilagođenom škrtim, plitkim tlima, suši, niskim temperaturama i vjetru. Iskustvo iz hrvatskih i hercegovačkih nasada potvrđuje njezinu veliku ekološku prilagodljivost.

Posebno su zanimljiva novija hrvatska istraživanja.

U radu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, PMF-a u Zagrebu i suradnika objavljenom 2024. Oblica i nekoliko genotipova s Mljeta tijekom 21 dana izloženi su suši i zaslanjenju. Oblica je pod zaslanjenjem uspjela održati rast i sadržaj klorofila usporediv s kontrolnim biljkama te je pokazala sposobnost nakupljanja natrija u listovima kao dio mehanizma prilagodbe. Suša je, međutim, smanjila rast svih ispitivanih maslina.

Zato je pogrešno iz tog istraživanja zaključiti da je Oblica „najotpornija na sušu“. Ono što možemo reći jest da ponovno pokazuje zanimljivu sposobnost prilagodbe abiotičkom stresu, osobito zaslanjenju.

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