Ove postavke klime mogu vam smanjiti račun za struju

Ne morate znati čemu služi svaki gumb na daljinskom upravljaču, ali neke postavke klima-uređaja mogu vam olakšati podnošenje vlage i smanjiti račune za električnu energiju.

Vlaga je veći problem od temperature

Energetski savjetnik Alan Langworthy kaže da dom možemo učiniti ugodnijim i jeftinijim za hlađenje ako se prvo usredotočimo na uklanjanje vlage iz zraka, prenosi ABC.net.au.

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"Prvo i najvažnije, povisite temperaturu na klima-uređaju. Najprije se pokušajte riješiti vlage, a tek onda regulirati temperaturu", kaže.

Njegov "magični broj" u domu je 27 Celzijevih stupnjeva. "Da, to je toplo, 27 °C, ali nije sparno. A to čini veliku razliku", ističe.

"Rad klima-uređaja na 27 °C mnogo je jeftiniji nego na 21 °C." Langworthy smatra da je zamjena starih prozorskih klima-uređaja modernim inverterskim modelima logičan potez. "Neki ljudi drže klimu na 19 ili 20 °C, 24 sata na dan. To mi je teško razumjeti."

Kada je bolje ostaviti klimu uključenu

Ako se dvoumite treba li ugasiti klima-uređaj kada nakratko odlazite po namirnice ili po dijete u školu, možda se ne trebate previše brinuti.

Dr. Xiaolin Wang, viša predavačica strojarstva na Australskom nacionalnom sveučilištu, kaže da trošak ponovnog pokretanja uređaja može biti veći od troška njegova kontinuiranog rada.

"Ako ga ugasite, prostorija se zagrije, a klima-uređaj mora ponovno intenzivno raditi kako bi je rashladio, što vas može stajati više novca", kaže Wang. "Stalno uključivanje i isključivanje nije dobro ni za kompresor klima-uređaja. Kad jednom radi, ja bih ga ostavila da radi."

Sve ovisi o učinkovitosti uređaja i izolaciji doma, ali u njezinu slučaju već jedan do dva sata odsutnosti opravdavaju ostavljanje klime uključenom.

Ventilator može pomoći više nego što mislite

Iako je primamljivo zatvoriti se u kuću tijekom vrućeg dana, Wang savjetuje da ipak pratite vremensku prognozu.

"Kada vidite da temperatura pada, ugasite klima-uređaj jedan do dva sata prije nego što vanjska temperatura padne na 25 °C", kaže. "Ta dva sata možete iskoristiti zahvaljujući već rashlađenom prostoru, a zatim ćete prirodno dosegnuti ugodnu temperaturu."

Umjesto dodatnog spuštanja temperature na klima-uređaju, Wang savjetuje uključivanje ventilatora.

"Otvor kroz koji izlazi hladan zrak nalazi se samo na jednom mjestu pri stropu. Ako sjedite neposredno ispod njega, osjećat ćete se mnogo hladnije nego u drugim dijelovima prostorije", objašnjava. Wang preporučuje temperaturu između 24 i 28 °C tijekom ljeta te između 18 i 22 °C tijekom zime.

"U tom temperaturnom rasponu osjećat ćete se ugodno, a istodobno ćete znatno uštedjeti energiju", kaže. Kada je vlaga visoka, osjećamo se toplije nego što temperatura zapravo jest, pa uklanjanje vlage može biti jednako važno kao i samo hlađenje prostora.