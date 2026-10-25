Ove navike treba izbjegavati ako nosite leće, kažu oftalmolozi

Kontaktne leće mnogima olakšavaju svakodnevicu, no oni koji ih redovito nose ponekad zaboravljaju na pravila koja su važna za zdravlje očiju. Spavanje s lećama ili tuširanje bez njihova skidanja može se činiti bezazlenim, ali oftalmolozi upozoravaju da takve navike mogu dovesti do ozbiljnih infekcija oka, prenosi Index.

Iako se čini da čista voda ne može naštetiti očima, liječnici upozoravaju da kontaktne leće ne bi smjele dolaziti u dodir s vodom, čak ni onom iz slavine. Isto vrijedi za tuširanje, kupanje u moru i bazenima.

Zašto je voda opasna za kontaktne leće?

U vodi se može nalaziti ameba Acanthamoeba, mikroorganizam koji može izazvati ozbiljnu infekciju rožnice poznatu kao akantamebni keratitis. Iako je takva infekcija rijetka, može biti vrlo bolna, teško se liječiti i u najtežim slučajevima dovesti do trajnog oštećenja vida. Kontaktne leće mogu povećati rizik od infekcije jer se mikroorganizmi mogu zadržati na njihovoj površini i dospjeti do rožnice.

Zbog toga oftalmolozi savjetuju da se leće nikada ne ispiru vodom te da ih je potrebno skinuti prije tuširanja ili kupanja. Za njihovo čišćenje i čuvanje treba koristiti isključivo odgovarajuću otopinu za kontaktne leće, prema uputama proizvođača. Ako planirate aktivnosti u vodi, sigurniji izbor mogu biti naočale.

Zašto ne biste trebali spavati s lećama?

Osim kontakta s vodom, jedna od najrizičnijih navika jest spavanje s kontaktnim lećama. Tijekom spavanja rožnica dobiva manje kisika, a leće mogu dodatno smanjiti njegovu opskrbu i povećati mogućnost infekcije. Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), spavanje s kontaktnim lećama povezano je sa šest do osam puta većim rizikom od infekcije oka.

To vrijedi i za kraće drijemanje tijekom dana. Iznimka su leće posebno odobrene za nošenje tijekom spavanja, ali i njih bi trebalo koristiti isključivo prema preporuci oftalmologa.

Leće stavite prije šminkanja

Važan je i redoslijed stavljanja leća i nanošenja šminke. Oftalmolozi preporučuju da se leće stave prije šminkanja kako bi se smanjila mogućnost da čestice maskare, sjenila ili olovke za oči dospiju ispod njih i izazovu iritaciju. Isto pravilo vrijedi i navečer. Leće je najbolje izvaditi prije uklanjanja šminke kako ostaci kozmetičkih proizvoda ne bi došli u dodir s njima.

Ako se tijekom nošenja leća pojave bol, izraženo crvenilo, osjetljivost na svjetlost ili zamagljen vid, leće treba odmah izvaditi i što prije potražiti pregled oftalmologa.