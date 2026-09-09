Ove namirnice ne biste trebali kombinirati s vitaminom D

Neke namirnice mogu utjecati na to kako tijelo apsorbira vitamin D ili koliko ga učinkovito koristi. Iako su mnoge od njih hranjive i korisne za zdravlje, njihov unos možda je potrebno vremenski odvojiti od uzimanja dodataka vitamina D.

Hrana bogata vlaknima može pridonijeti boljoj probavi, snižavanju kolesterola i regulaciji šećera u krvi. Ipak, neka istraživanja pokazala su da takva hrana može ubrzati izlučivanje vitamina D iz organizma, zbog čega se apsorbira i iskorištava manja količina vitamina.

Među namirnicama bogatima vlaknima su povrće poput tikve, artičoke, špinata, mrkve i tikvica, zatim mahunarke poput leće, crvenog graha i slanutka, kao i kvinoja, smeđa riža, zobena kaša, bademi i pistacije.

To ne znači da ih treba izbaciti iz prehrane. Preporučuje se samo napraviti nekoliko sati razmaka između konzumiranja hrane bogate vlaknima i uzimanja dodataka vitamina D, piše Klix.ba. Vitamin D također se može uzimati uz hranu koja sadrži masti, što može pomoći njegovoj apsorpciji, prenosi N1.

Hrana bogata fitosterolima

Određene namirnice bogate fitosterolima, poput ulja repice i maslinova ulja, ali i pistacija te sjemenki sezama, mogu smanjiti sposobnost organizma da iskoristi vitamin D.

Studija iz 2024. godine pokazala je da biljni steroli, odnosno fitosteroli, i vitamin D imaju sličnu strukturu te se mogu natjecati za iste putove apsorpcije u organizmu.

U istraživanjima koja nisu provedena na ljudima utvrđeno je da fitosteroli mogu smanjiti vitamin D za čak 36 posto. Ipak, nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da se isto događa i kod ljudi.

Kako bi se izbjeglo moguće smanjenje apsorpcije vitamina D, kao alternativa mogu se koristiti masna riba, avokado ili žumanjci.

Istraživači također predlažu da se vitamin D uzima u drugo doba dana ako se konzumiraju veće količine hrane bogate sterolima. Primjerice, ako se ujutro jede obrok bogat fitosterolima, dodatak vitamina D može se uzeti navečer.

Kava

Neka istraživanja ukazuju na moguću povezanost visokog unosa kofeina s manjkom vitamina D, osobito kod ljudi koji piju više od dvije šalice kave dnevno.

Iako je potrebno još istraživanja kako bi se potvrdila povezanost vitamina D i kofeina, osobama koje imaju manjak vitamina D ili uzimaju njegove dodatke preporučuje se razmotriti ograničavanje unosa kofeina.

Također se preporučuje napraviti najmanje sat vremena razmaka između ispijanja kave i uzimanja dodatka vitamina D.

Zaslađena i gazirana pića

Ako redovito pijete gazirana pića, osobito ako imate manjak vitamina D, bilo bi dobro razmisliti o smanjenju njihove konzumacije.

Dodani šećer i kofein koji se nalaze u nekim gaziranim pićima mogu otežati apsorpciju vitamina D.

Istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da je veći unos zaslađenih pića povezan s nižim razinama vitamina D kod žena u premenopauzi. Razine vitamina D bile su znatno niže kod žena koje su konzumirale više od tri gazirana pića tjedno.

Hrana bogata fitatima i oksalatima

Fitati i oksalati prirodni su kemijski spojevi koji se nalaze u namirnicama poput špinata, badema, heljde, rabarbare i blitve.

Ove namirnice ne utječu izravno na apsorpciju vitamina D, ali mogu utjecati na apsorpciju kalcija jer se fitati i oksalati vežu za kalcij ili s njim stvaraju netopljive spojeve u organizmu.

Budući da kalcij i vitamin D zajedno sudjeluju u održavanju gustoće kostiju i sprječavanju gubitka koštane mase, smanjena apsorpcija kalcija može umanjiti i korisne učinke vitamina D.

Kako najbolje iskoristiti vitamin D

Iako hrana bogata vlaknima i pojedine namirnice biljnog podrijetla mogu utjecati na apsorpciju vitamina D, nije ih potrebno izbjegavati jer i dalje mogu pridonijeti cjelokupnom zdravlju.

Važno je biti dosljedan u uzimanju dodataka vitamina D ili u prehranu uključiti više namirnica bogatih tim vitaminom kako bi se zadovoljile potrebe organizma.

Vitamin D može se uzimati uz obroke bogate zdravim mastima, a preporučuje se i vremenski razmak između takvih obroka ili drugih lijekova koji mogu smanjiti njegovu apsorpciju.

Ako unatoč uzimanju dodataka vitamina D imate simptome njegova manjka, poput boli u donjem dijelu leđa, dugotrajnog umora ili bolova u kostima i mišićima, potrebno je razgovarati s liječnikom.