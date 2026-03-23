Ove četiri namirnice nikada ne bismo trebali kuhati zaleđene

Zaleđena hrana praktičan je i hranjiv saveznik u kuhinji koji štedi vrijeme i pomaže smanjiti bacanje namirnica. Iako se mnogo toga može pripremiti izravno iz zamrzivača, neke je namirnice zbog sigurnosti, okusa i teksture ipak potrebno najprije odmrznuti. Stručnjakinje za prehranu otkrivaju koje četiri vrste namirnica nikada ne biste trebali kuhati dok su još zaleđene, prenosi Index.

Piletina i svinjetina

Ako piletina i svinjetina nisu termički obrađene do odgovarajuće unutarnje temperature, povećava se rizik od bolesti koje se prenose hranom, poput onih uzrokovanih salmonelom.

"Priprema zaleđene piletine može dovesti do neravnomjernog pečenja, pri čemu se vanjski dio skuha brže od unutrašnjosti", objašnjava dijetetičarka Sharniquia White. "Iako se izvana može činiti da je piletina gotova, neki dijelovi iznutra mogu ostati sirovi." To može utjecati i na teksturu, zbog čega meso može postati žilavo, dodaje dijetetičarka Laura M. Ali.

Posebno je rizično staviti zaleđenu piletinu ili svinjetinu u sporo kuhalo bez prethodnog odmrzavanja. "Spora kuhala zagrijavaju hranu postupno", kaže Ali. "Ako je meso zaleđeno, predugo će ostati u temperaturnom rasponu koji pogoduje razmnožavanju bakterija, što može dovesti do trovanja hranom."

Obje stručnjakinje preporučuju odmrzavanje mesa u hladnjaku prije pripreme i provjeru temperature kuhinjskim termometrom. Preporučuje se da piletina dosegne minimalnu unutarnju temperaturu od 74°C. Cijeli komadi svinjetine trebali bi doseći najmanje 63°C te odstajati tri minute prije rezanja, dok bi mljevena svinjetina trebala postići 71°C.

Deblji komadi mesa

"Važno je koristiti ravnomjernu toplinu pri pripremi debljih komada mesa, poput pečenke", kaže White. "Budući da je riječ o velikom komadu mesa, kuhanje iz zaleđenog stanja može rezultirati savršeno zapečenom vanjštinom, dok je unutrašnjost još uvijek sirova ili djelomično zaleđena."

Umjesto toga, deblje komade mesa odmrznite u hladnjaku. Izbjegavajte odmrzavanje na kuhinjskom pultu, jer to omogućuje brzo razmnožavanje bakterija na dijelovima koji dosegnu sobnu temperaturu. Tijekom pripreme termometrom provjerite unutarnju temperaturu, koja bi za cijele komade mesa trebala iznositi najmanje 63°C, nakon čega meso treba odstajati tri minute.

Složenci

Iako je primamljivo zaleđeni složenac staviti izravno u pećnicu, to može narušiti kvalitetu jela. "Složenci s mnogo sastojaka ili oni zaleđeni u dubokoj posudi mogu se neravnomjerno ispeći", ističe White. "Možete dobiti hrskave rubove i gornji sloj, ali hladnu sredinu."

Za ravnomjernije pečenje i bolju teksturu preporučuje se da složence odmrznete prije stavljanja u pećnicu. Zatim kuhinjskim termometrom provjerite je li jelo doseglo unutarnju temperaturu od najmanje 74°C.

Mekše vrste povrća

Brzo pirjano povrće može obogatiti svaki obrok vitaminima, mineralima i vlaknima. Međutim, neke mekše vrste povrća mogu postati gnjecave ili otpustiti previše tekućine ako se kuhaju izravno iz zamrzivača.

"Ako se povrće poput narezanih rajčica i lisnatog povrća kuha izravno iz zamrzivača, nagla toplina razgrađuje stanične stijenke koje mu daju strukturu i teksturu", objašnjava Ali. "Rezultat može biti gnjecavo povrće koje otpušta previše tekućine u jelo."

Umjesto toga, preporučuje da ga najprije potpuno odmrznete, a zatim ocijedite ili lagano istisnete višak tekućine prije kuhanja.