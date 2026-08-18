Ove adrese u Splitu u srijedu će biti bez struje

Dio Splita u srijedu, 19. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.

Prema najavi, prekid u opskrbi električnom energijom trajat će od 8:30 do 12:30 sati.

Bez struje će u navedenom razdoblju biti potrošači na adresama Lovretska 4 i 6 te Starčevićeva 16 i 16/1.

Riječ je o planiranom prekidu opskrbe zbog izvođenja radova na mreži, a električna energija trebala bi ponovno biti dostupna nakon završetka predviđenih radova.