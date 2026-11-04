"Ovdje su visoko pozicionirani ljudi umočeni u prevare!" Grgo Mandić žestoko progovorio o Salonitu

„Ovi krovovi me najviše bole. Ploče su nekada bile debele sedam i pol milimetara, a danas nijedna nije deblja od pet. Sve to leti u zrak.” Potresno je to svjedočanstvo Grge Mandića, dugogodišnjeg aktivista iz Vranjica, koji već tri desetljeća upozorava na opasnosti azbesta na području bivše tvornice Salonit. Na konferenciji za medije održanoj u srijedu, 4. studenoga, na plaži Kosica, Mandić je iznio ozbiljne optužbe o nekadašnjoj privatizaciji i sanaciji tvornice, dok je predstavnik inicijative Zdravi Split AnteTešija pozvao na njezino hitno zatvaranje.

Na konferenciji koju je organizirala politička platforma Možemo! o neuspješnoj sanaciji azbesta u Vranjicu govorili su i lokalni aktivisti, ljudi koji se s problemom Salonita suočavaju desetljećima.

Među njima je bio Grgo Mandić, koji tvrdi da se tijekom 30 godina njegove borbe promijenilo mnogo toga, ali ne i ono najvažnije – opasnost koju, prema njegovim riječima, predstavlja azbestni otpad na području nekadašnje tvornice.

„Prvo je bila pretvorba, pa sanacija. Dvije velike krađe”

Mandić se prisjetio početaka borbe protiv azbesta, ali i procesa pretvorbe i sanacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa.

„Ovaj problem počeo je prije 30 godina. Kroz tih 30 godina borbe događale su se čudne stvari. Prvo je pretvorba tvornice. To je jedna od najvećih krađa. Pa onda saniranje prvog dijela. To je druga velika krađa. Ogromna”, ustvrdio je.

Govoreći o pokušajima da se problem otvori pred državnim institucijama, spomenuo je i nekadašnje predsjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mirelu Holy i Marijanu Petir.

Prema njegovim riječima, tijekom godina pokušavao je upozoriti nadležne na nepravilnosti, no smatra da njegovi napori nisu doveli do potrebnih rezultata.

„Ovdje je toliko ukradeno novca. Četiri, pet puta ova se tvornica prebacivala s jednog na drugog. Tako da vi više nemate ništa od te tvornice. Ta tvornica bila je vranjička”, kazao je.

„Ploče lete s krovova i padaju oko kuća”

Posebno emotivno Mandić je govorio o stanju krovova nekadašnje tvornice, za koje tvrdi da su i danas prekriveni dotrajalim azbestnim pločama.

„Ovi krovovi me najviše bole. Sve te ploče koje stoje po krovovima u početku su bile debele sedam i pol milimetara. Sad nijedna nije više od pet milimetara”, izjavio je.

Upozorio je kako su ploče, prema njegovim riječima, toliko dotrajale da ih vjetar odnosi s objekata.

„Te ploče lete sada u zrak jer su već oslabile”, kazao je.

Potom je opisao događaj koji ga je, kako tvrdi, osobno pogodio.

„Meni su neki dan doletjele i razbile mi dva auta. Stojim kod igrališta i dolete ploče, razbiju mi dva auta”, ispričao je Mandić.

Dodao je da se komadi ploča mogu pronaći i u blizini kuća te da njihovo uklanjanje predstavlja dodatni problem za stanovnike.

„Ne možeš to baciti, ja to ne bih smio baciti, ali bacim jer moram. Ne mogu to držati ispred kuće”, rekao je.

Azbestni otpad zahtijeva posebno postupanje i ne smije se odlagati kao obični komunalni otpad. Oštećivanje i lomljenje materijala koji sadrže azbest može dovesti do oslobađanja opasnih vlakana.

„Borim se 30 godina i neću odustati”

Mandić je naglasio da ga dugogodišnje čekanje i razočaranje u institucije neće zaustaviti.

„Rekao sam da ću se boriti za ovo. Drago mi je što sada imam malo veću podršku. Nadam se da će se nešto dogoditi”, poručio je.

Ponovio je i optužbe o nepravilnostima tijekom ranijih postupaka vezanih uz Salonit.

„Puno je ovdje ljudi, vjerujte mi, visoko pozicioniranih, umočeno u prevare s azbestom i sanacijama”, ustvrdio je.

Ante Tešija: „Tvornicu treba hitno zatvoriti, ljudi unutra rade!”

Na konferenciji se obratio i predstavnik građanske inicijative Zdravi Split Tešija, koji je pozvao na hitnu intervenciju nadležnih inspekcija.

„Moj prijedlog, jedan od prijedloga, jest da se ova tvornica hitno zatvori. Da se na kapiji, gdje piše 'Iznajmljuje se', sve zatvori, da inspekcija zatvori i da ljudi ne ulaze”, poručio je.

Smatra da bi osobe koje danas koriste poslovne prostore u krugu nekadašnjeg Salonita trebalo premjestiti na druge lokacije.

„Oni koji imaju poslovne prostore neka se isele na neke druge lokacije. Bio sam unutra. Ljudi ulaze, rade i dobivaju bolest”, ustvrdio je.

Njegove tvrdnje o zdravstvenim posljedicama rada u tim prostorima zahtijevaju stručnu provjeru.

„Premijeru, dođite u Vranjic i uvjerite se sami!”

Tešija je uputio i izravan poziv predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

„Pozivam našega premijera da dođe u Vranjic. On često dođe u Solin, bude gost. Nije teško prošetati automobilom ovdje, da vidi, da se uvjeri”, kazao je.

Dodao je kako ga je iznenadila premijerova ranija izjava da je Salonit saniran.

„Živo me iznenadilo kad je rekao da je tvornica Salonit sanirana. Ona nije sanirana”, ustvrdio je.

Prema njegovim riječima, Fond za zaštitu okoliša još je 2024. godine dokumentom naznačio prestanak svojih obveza vezanih uz Salonit, nakon što je privatni vlasnik ugovorio dodatnu sanaciju s drugom tvrtkom.

Tešija tvrdi da takav pristup ne može biti opravdanje za izostanak intervencije države.

„Po Ustavu Republike Hrvatske svaki građanin ima pravo na zdrav život. On to nije sanirao. Treba mu to oduzeti, država treba sanirati i njemu poslati račun”, rekao je.

„Ovo je najcrnija točka u Hrvatskoj”

Predstavnik inicijative Zdravi Split smatra da bi država trebala preuzeti odgovornost za cjelovitu sanaciju područja.

„Treba dovesti bagere, sve ukloniti i dozvoliti građanima Vranjica i nama koji živimo u Solinu da normalno dišemo, da nam djeca mogu doći i da se na plaži može kupati”, poručio je.

Ocijenio je kako je problem Salonita jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u zemlji.

„Ovo je najcrnija točka u Hrvatskoj koju treba riješiti. Nema odugovlačenja, nema kako ćemo, ovako ćemo, jer građani trebaju živjeti zdrav život”, kazao je.

Pritom je naglasio da građanskoj inicijativi nije cilj političko nadmetanje, nego rješavanje dugogodišnjeg problema.

„Neka dođe bilo koji saborski zastupnik, bilo koje stranke. Nama nije do politike, nama je do rješavanja ovoga problema”, rekao je.

Najavljuju nove građanske akcije

Tešija je pozvao stanovnike Splita, Solina i Kaštela da se pridruže budućim aktivnostima inicijative Zdravi Split.

Podsjetio je na raniji angažman građana protiv dopreme otpada iz Italije te najavio da će se inicijativa sada snažnije posvetiti problemu Vranjica.

„Pozivam građane Splita, Kaštela i Solina da nam se pridruže u sljedećim akcijama. Obećali smo da ćemo se uhvatiti Vranjica i sada ćemo se stvarno uhvatiti toga”, poručio je.

Nakon desetljeća upozoravanja, prosvjeda i zahtjeva za sanacijom, aktivisti poručuju da više ne žele čekati.

Njihov je zahtjev jasan: hitna inspekcijska kontrola, zatvaranje prostora koje smatraju opasnima i potpuna sanacija preostalog azbestnog otpada na području bivše tvornice Salonit.