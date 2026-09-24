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"Ovdje je more, ovdje su lignje": Marina sprema veliku lignjolovačku feštu, ove godine ima i humanitarni cilj

Drugi Marinski lignjolov održat će se u subotu, 3. listopada. Uz borbu za vrijedne nagrade, domaću spizu i glazbu uživo, organizatori pripremaju i humanitarnu lutriju za pomoć stradalima u velikom požaru na području Omiša i Lokve Rogoznice
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Početak listopada u Marini ponovno će proteći u znaku mora, lignji i pravog dalmatinskog šušura. U subotu, 3. listopada 2026. godine, održava se 2. Marinski lignjolov, natjecanje koje će na more izvesti zaljubljenike u lignjolov, dok će se nakon povratka brodica druženje nastaviti uz domaće specijalitete i glazbu uživo.

Manifestacija je već uvrštena u službeni kalendar događanja Turističke zajednice Općine Marina, koja za ovogodišnje izdanje najavljuje ribolov, vrijedne nagrade, lutriju i večernju feštu.

No ovogodišnji Marinski lignjolov imat će i posebnu dimenziju – humanitarnu.

Na more u 15:30, povratak u 20:30

Program počinje u 14:30 sati okupljanjem i sastankom natjecatelja, dok je isplovljavanje predviđeno za 15:30 sati.

Pred lignjolovcima će potom biti nekoliko sati potrage za najboljim ulovom, a povratak brodica i predaja ulova planirani su u 20:30 sati. Na jednom brodu mogu nastupiti najviše tri člana, dok kotizacija iznosi 20 eura po osobi.

Za najuspješnije su pripremljene nagrade kakve će posebno zanimati ribolovce – sonderi, prijenosni hladnjaci odnosno jacere, ribarski štapovi i drugi pribor.

Srećke za pomoć stradalima u požaru kod Omiša

Natjecanje, međutim, neće biti rezervirano samo za one koji će izaći na more. Organizatori pripremaju i bogatu lutriju, a novac prikupljen prodajom srećki namijenjen je pomoći u saniranju posljedica velikog požara koji je u kolovozu pogodio šire područje Omiša i Lokve Rogoznice.

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Požar je iza sebe ostavio velike materijalne štete, a dio stanovnika ostao je bez doma i osnovnih uvjeta za život. Zbog razmjera štete pomoć za stradale prethodno je prikupljao i Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije.

Upravo zato organizatori pozivaju i one koji se neće natjecati da dođu u Marinu, uključe se u lutriju i tako daju svoj doprinos humanitarnoj akciji.

Nakon mora – spiza i glazba uživo

Kad se ulov izvaga i proglase najuspješnije ekipe, priča se seli na kopno.

Za natjecatelje i posjetitelje pripremaju se domaći specijaliteti, a večer će se nastaviti uz druženje i glazbu uživo.

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Tako će drugo izdanje Marinskog lignjolova, uz sportski i zabavni dio, ove godine dobiti i dodatnu svrhu – povezati ljude oko mora i ribolova, ali i pomoći onima kojima je pomoć nakon požara još uvijek potrebna.

Prijave otvorene do ponedjeljka

Prijave za natjecanje otvorene su do ponedjeljka, 28. rujna, a zainteresirani se mogu prijaviti pozivom ili porukom na broj 099 563 6643 (Frane).

Kotizacija iznosi 20 eura po osobi, uz najviše tri člana po brodu.

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