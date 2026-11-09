Ovčice i Firule postat će neprepoznatljive: Šetnica se pomiče prema moru, kupačima čak 60 posto više prostora. Evo nacrta

Jedan od najpoznatijih i najposjećenijih dijelova splitske obale mogao bi u godinama koje dolaze doživjeti veliku preobrazbu. Plaže Ovčice i Firule, zajedno s obalnom šetnicom i pripadajućim platoima, obuhvaćene su projektom rekonstrukcije koji je prošao važnu administrativnu prepreku. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš, uz obveznu primjenu propisanih zaštitnih mjera.

Rješenje je doneseno 29. listopada, a objavljeno 3. studenoga 2026. godine. Nositelj projekta je gradska tvrtka Žnjan, a zahvat se proteže od istočnog ruba platoa kupališta Bačvice do prostora zapadno od bazena POŠK-a. Prema projektnoj dokumentaciji, riječ je o rekonstrukciji približno 600 metara obale, kojom bi se trebali riješiti dugogodišnji problemi dotrajalih površina, nedovoljno široke šetnice i nestabilnosti plažnog materijala.

Ovčice dobivaju nova sunčališta i proširene površine

Na Ovčicama je predviđeno uređenje postojećih plažnih površina i izgradnja novih pomorsko-građevinskih objekata koji bi trebali spriječiti nekontrolirano odnošenje šljunka djelovanjem valova. Posebno se ističu planovi izgradnje novih sunčališta, rekonstrukcija postojećeg istočnog platoa te uređenje prostora između Ovčica i Firula.

Projekt uključuje središnje sunčalište duljine približno 31 metar, kao i zapadno sunčalište dimenzija oko 15 puta 20 metara, planirano na mjestu postojećeg betonskog mula. Predviđena je i rekonstrukcija istočnog platoa, čime bi ovaj dio obale dobio drukčiju organizaciju prostora namijenjenog kupačima i šetačima.

Firule: Šetnica se pomiče prema moru i postaje znatno šira

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na šetnicu uz Firule, čije je sadašnje stanje već dulje vrijeme predmet upozorenja građana. Zbog uskog prolaza, opasnosti od odrona s pokosa i povremenog prelijevanja valova, pojedini dijelovi nisu primjereni sigurnom korištenju.

Prema projektu, postojeća trasa šetnice pomaknula bi se prema moru za jedan do tri metra, a njezina širina, ovisno o dionici, iznosila bi između 2,1 i 3,7 metara. Predviđeni su i rekonstrukcija potpornih zidova, postavljanje nove javne rasvjete te uređenje zelenih površina u zaleđu šetnice.

Na istočnom dijelu uvale planirani su zahvati na obalnim zidovima te zaštita vanjskih dijelova gata i lukobrana. Na području Firulice, prema POŠK-u, planirano je novo sunčalište i dva plažna pera koja bi trebala pridonijeti stabilnosti kupališnog prostora.

Kupališne površine rastu 60 posto, ali nasipavat će se i morsko dno

Prema službenoj dokumentaciji, realizacijom projekta kupališne i sunčališne površine povećale bi se za približno 60 posto, dok bi zelene površine porasle za oko 250 četvornih metara. Međutim, zahvat podrazumijeva i značajne radove u moru.

Planirano je nasipavanje približno 8.400 četvornih metara morskog dna, od čega se oko 2.800 četvornih metara odnosi na postojeće prirodno morsko dno, a preostalih 5.600 četvornih metara na ranije nasipane podmorske površine.

U postupku ocjene utjecaja na okoliš posebna pozornost posvećena je mogućim posljedicama za morska staništa, stabilnosti šljunčanih plaža i promjenama u kretanju sedimenta. Splitsko-dalmatinska županija u početku je izrazila ozbiljne primjedbe na dokumentaciju i smatrala da je potrebna detaljnija procjena utjecaja na okoliš. Nakon dopune elaborata promijenila je prethodno mišljenje te prihvatila provedbu zahvata uz zaštitne mjere i praćenje stanja okoliša.

Ministarstvo je, među ostalim, propisalo kontrolu kvalitete materijala za nasipavanje, mjere zaštite mora tijekom radova te praćenje stabilnosti plažnog materijala tijekom prve tri godine nakon završetka zahvata. Uz buduće tuševe morat će se postaviti i upozorenja o zabrani korištenja sapuna, šampona i drugih sredstava za pranje.

Dio velike priče o uređenju splitske obale

Ovaj projekt dolazi u trenutku kada gradska vlast najavljuje nova ulaganja i na drugim dijelovima splitskog obalnog pojasa. Gradonačelnik Tomislav Šuta upravo je danas govorio o nastavku uređenja lungomarea od Duilova prema Stobreču, gdje se planiraju dodatna rasvjeta i proširenja šetnice. Najavio je i početak uređenja platoa POŠK-a, za koji je, prema njegovim riječima, već ugovoren izvođač radova.

Iako se radi o zasebnim zahvatima u različitim fazama pripreme, njihovo ostvarenje trebalo bi postupno povezati i unaprijediti niz javnih prostora uz splitsku obalu.

Ipak, valja naglasiti da pozitivno rješenje Ministarstva ne znači automatski i početak radova na Ovčicama i Firulama. Tek slijede daljnji postupci ishođenja potrebnih dozvola. Zasad nisu službeno potvrđeni ni datum početka radova ni ukupna vrijednost investicije.

Hoće li najavljene promjene donijeti dugoročno kvalitetnije i sigurnije kupalište, ali i očuvati prepoznatljiv karakter ovih splitskih uvala, pokazat će konačna projektna rješenja i njihova provedba.