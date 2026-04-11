Ovakvu kombinaciju u desertu morate probati

Čokoladni mousse je bezvremenski klasik francuskog slastičarstva, desert s kojim je gotovo nemoguće pogriješiti. Ova verzija donosi neočekivan, ali sjajan preokret - dodatak maslinovog ulja i cvijeta soli, koji bogatom okusu čokolade daju novu, sofisticiranu dimenziju. Priprema je iznenađujuće jednostavna, a rezultat je pjenasta i dekadentna slastica koja će oduševiti sve ljubitelje čokolade. Izrada je jednostavna, a sve što trebate je otopiti čokoladu i pomiješati je sa snijegom od bjelanjaka.

Priprema ovog deserta traje svega 15 minuta, no važno je napomenuti da zahtijeva barem četiri sata hlađenja prije posluživanja. Recept je jednostavan za pratiti, a navedene količine sastojaka dostatne su za četiri porcije.

Sastojci

čokolada

mlijeko

bjelanjci

žumanjci

kristal šećer

maslinovo ulje

Cvijet soli

Priprema

Na pari otopite čokoladu s mlijekom. Kada se smjesa malo ohladi, umiješajte žumanjak i dobro sjedinite.

U zasebnoj posudi mikserom tucite bjelanjke dok se ne počne formirati snijeg. Postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok ne dobijete čvrst i sjajan snijeg.

Polovicu snijega od bjelanjaka nježno umiješajte u čokoladnu smjesu kako biste je razrahlili. Zatim dodajte i preostali snijeg te laganim pokretima sve sjedinite, pazeći da mousse ostane pjenast i prozračan. Ostavite ga u hladnjaku najmanje četiri sata. Prije posluživanja, svaku porciju prelijte s nekoliko kapi maslinova ulja i pospite s prstohvatom cvijeta soli, piše Index.