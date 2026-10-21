Ovakvo izvješće splitskih vatrogasaca rijetko se viđa

Za razliku od uobičajenih izvješća u kojima se redovito bilježe vatrogasne intervencije, iza splitskih vatrogasaca iznimno su mirna 24 sata. Naime, ni Javna vatrogasna postrojba Grada Splita ni splitska dobrovoljna vatrogasna društva nisu zabilježili nijednu intervenciju!

Prema izvješću o vatrogasnim intervencijama na području Splitsko-dalmatinske županije, tijekom protekla 24 sata zabilježena su samo dva događaja, oba izvan Splita.

U Turjacima je u 14:30 sati izbio požar trave, na koji su izašli pripadnici JVP-a Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Samo dvije minute kasnije, u 14:32 sati, zabilježena je tehnička intervencija na objektu u Konjskom, gdje su intervenirali pripadnici DVD-a Klis s jednim vozilom i tri vatrogasca.