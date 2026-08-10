Pogledajte kako izgleda Trg Gaje Bulata

Trg Gaje Bulata, jedan od prepoznatljivijih gradskih prostora u samom središtu Splita, ponovno je temeljito očišćen i uređen. Prostor ispred Hrvatskog narodnog kazališta nakon radova ponovno je dobio izgled kakav je imao u danima nakon uređenja – čist, uredan i primjeren važnosti ove gradske lokacije. Riječ je o nastavku aktivnosti Grada Splita usmjerenih na temeljito čišćenje gradskih trgova i drugih frekventnih javnih površina.

Nakon sv. Frane, na redu i Marmontova

Akcija se, podsjetimo, ne zaustavlja na Trgu Gaje Bulata. Prošli tjedan očišćen je i prostor oko Crkve sv. Frane, dok je za sljedeći tjedan najavljeno čišćenje prostora na vrhu Marmontove ulice.

Cilj je postupno urediti najopterećenije gradske površine te kamenu podlogu vratiti u što bolje stanje, posebno na lokacijama kojima svakodnevno prolazi velik broj građana i posjetitelja.

Iz Grada Splita pritom su uputili i molbu dostavljačima koji vozilima prolaze preko trgova i kamenih površina.

Kako bi upravo očišćeni prostori što dulje ostali uredni, mole ih da, kada god je to moguće, izbjegavaju prolazak vozilima preko takvih površina. Tragovi automobilskih guma na kamenu vrlo brzo postaju vidljivi te mogu narušiti izgled tek očišćenih prostora.

"Uz malo pažnje možemo sačuvati ono što smo uredili"

Iz Grada poručuju kako je za dugotrajnije očuvanje čistoće potrebna i suradnja svih koji koriste javni prostor.

"Vjerujemo da ćemo uz malo pažnje i međusobnog razumijevanja zajedno sačuvati ono što smo uredili. Hvala svima na suradnji i brizi za naš Split", poručili su.