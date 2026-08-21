Ovako su naše bake zgušnjavale juhuNisu dodavale brašno ni vrhnje

Stari domaći recepti i danas imaju posebno mjesto u mnogim kuhinjama, posebno kada želimo pripremiti jednostavan i zasitan ručak bez previše kompliciranja.

Jedno od takvih jela je juha od krumpira s mesom koja se nekada često pripremala u kućanstvima diljem bivše Jugoslavije.

Za pripremu nisu potrebne skupe ni neobične namirnice. Meso, nekoliko krumpira, povrće i začini dovoljni su za konkretan obrok koji može nahraniti cijelu obitelj. Posebno dobro dođe tijekom hladnijih dana kada nam više odgovaraju topla jela na žlicu.

Prednost ovog recepta je i u tome što ga možete prilagoditi onome što već imate kod kuće. Možete koristiti govedinu ili teletinu, ali poslužit će i piletina. Za nešto gušću juhu postoji i jednostavan trik koji su koristile naše bake piše zagreb.info.

Sastojci

500 grama govedine ili teletine, a može i piletina

5 do 6 krumpira

1 glavica luka

1 mrkva

1 paprika

1 rajčica ili žlica koncentrata rajčice

2 žlice brašna

1 čajna žličica mljevene crvene paprike

malo ulja ili masti

sol i papar

1 lovorov list

svježi peršin

oko 1,5 litara vode

Priprema

Luk sitno nasjeckajte pa ga stavite na malo ulja ili masti i lagano pržite dok ne omekša. Zatim dodajte meso narezano na kockice i kratko ga popržite uz povremeno miješanje. Nakon toga dodajte nasjeckanu mrkvu i papriku te sve zajedno pržite još nekoliko minuta.

Dodajte brašno i mljevenu crvenu papriku te sve dobro promiješajte. Pripazite da crvena paprika ne zagori jer bi zbog toga jelo moglo dobiti gorak okus. Nakon toga ulijte vodu, dodajte lovorov list i kuhajte na umjerenoj vatri oko 40 minuta.

Za to vrijeme ogulite krumpir i narežite ga na kockice. Dodajte ga u lonac zajedno s nasjeckanom rajčicom ili koncentratom rajčice. Nastavite kuhati još otprilike 20 minuta, odnosno dok krumpir i meso potpuno ne omekšaju.

Jednostavan trik za gušću juhu

Kada je krumpir potpuno kuhan, nekoliko komada izvadite ili ih jednostavno pritisnite vilicom uz rub lonca. Dobro ih zgnječite, a zatim pomiješajte s ostatkom juhe. Škrob iz krumpira prirodno će zgusnuti juhu bez potrebe za dodavanjem još brašna ili drugih sastojaka, a juha će biti savršena.

Na samom kraju dodajte sol i papar prema vlastitom ukusu te juhu pospite svježe nasjeckanim peršinom. Ako vam se čini pregusta, možete dodati još malo vode i kratko je prokuhati.

Juhu od krumpira i mesa najbolje je poslužiti dok je još vruća, uz svježi kruh ili ukiseljeno povrće. Riječ je o jednostavnom domaćem jelu od svakodnevnih namirnica koje ne zahtijeva puno kompliciranja, a vrlo je ukusno.