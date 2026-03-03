Ovako su izglade prve sekunde nakon dojave požara u splitskom zatvoru. Vatrogasci su bili spremni za manje od minutu

Sinoćnji požar koji je izbio u splitskom zatvoru Bilice rezultirao je hospitalizacijom više osoba, a ukupno je 13 ljudi zatražilo liječničku pomoć, među njima i šest policijskih službenika.

Dojava o požaru na Dračevcu zaprimljena je u 18:28 sati. Kako su potvrdili iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, radilo se o požaru u zatvoru Bilice, gdje su se zapalili madraci u jednoj od zatvorskih soba.

Na teren su odmah upućena četiri vozila i deset vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i DVD-a Split. Vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu, a prostor osiguran. Vatrogasci su dovršavali sanaciju i nakon što je požar ugašen.

Posebnu dimenziju cijelom događaju dala je i objava Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, koja je na svojim kanalima podijelila kako je izgledao trenutak kada su njihovi pripadnici zaprimili dojavu i pohitali na intervenciju. Snimka prikazuje brzu reakciju i izlazak vozila iz postaje pod rotacijom.

Svi s inhalacijskim ozljedama

U Klinički bolnički centar Split isprva je zaprimljeno osam osoba iz zatvora, a tijekom večeri broj onih koji su zatražili pomoć narastao je na 13. Naknadno je u bolnicu dovezeno još pet osoba. Svi su zaprimljeni u internistički dio Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP), a nitko nije upućen u kirurški dio jer nitko od ozlijeđenih nema opekline. Kod svih se radi o inhalacijskim ozljedama, odnosno o udisanju dima.

Iz bolnice su nam potvrdili da je među 13 ozlijeđenih i šest policijskih službenika, srećo, prema dostupnim informacijama nitko nije životno ugrožen. Dio će ih vjerojatno biti hospitaliziran.

Policija i nadležne službe utvrđuju sve okolnosti izbijanja požara.

Stjenice - pošast Bilica

Podsjetimo, u splitskom zatvoru 10. lipnja 2025. izbio je požar u jednoj od ćelija. Nakon požara devet zatvorenika prebačeno je u KBC Split, a petorica su bila intubirana te su imali opekline po tijelu. Uzrok požara su navodno ponovno bile stjenice s kojima splitski zatvor "bori" godinama.

Mediji su tada pisali da je Ante Vučak Australac upaljačem zapalio jedan od madraca u namjeri da se tako riješi sjenica.

U listopadu iste godine ponovno je aktualiziran problem stjenica u zatvoru na Bilicama. Resorno ministarstvo potvrdilo je postojanje infestacije te najavilo izmještaj oko 30 osoba lišenih slobode radi provođenja temeljitih insekticidnih tretmana i preuređenja prostora.

Stručnjaci su upozorili da ugrizi stjenica kod osoba sklonih alergijama mogu izazvati jake reakcije, pa čak i anafilaktički šok. Podsjetimo, upravo je tijekom ljeta došlo do teškog incidenta kada je jedan zatvorenik zapalio madrac u pokušaju da se riješi stjenica, što je rezultiralo požarom i hospitalizacijom zatvorenika te jednog pravosudnog policajca.