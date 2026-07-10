Ovako su danas izgledale Bačvice. Bilo je i nešto partijanera

Split je ponovno u znaku jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi. Večeras na Parku mladeži počinje novo izdanje festivala Ultra Europe, koje će tijekom sljedeća tri dana u podmarjanski grad privući ljubitelje elektroničke glazbe iz cijelog svijeta.

Kao i prethodnih godina, u Split su već stigli partijaneri, spremni za višednevnu zabavu uz nastupe poznatih svjetskih DJ-eva. Festivalska atmosfera osjećala se tijekom cijelog dana i na gradskim ulicama, ali i na splitskim plažama.

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S prtljagom stigli ravno na Bačvice

Plaža Bačvice danas je bila prepuna kupača. Među njima su se mogli vidjeti i posjetitelji festivala koji su na popularnu splitsku plažu stigli sa svojim kovčezima i putnim torbama kako bi se osvježili i okupali prije večerašnjeg početka Ultre.

Ipak, nisu svi gosti na Bačvicama povezani s festivalom. U Splitu boravi velik broj domaćih i stranih turista koji su grad odabrali kao svoju ljetnu destinaciju, pa je najpoznatija splitska plaža i danas bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Ljeto u Splitu u punom je zamahu

Visoke temperature, sunčano vrijeme i početak jednog od najvećih glazbenih događaja u Hrvatskoj dodatno su ispunili gradske ulice, ugostiteljske objekte i plaže. Ljeto je u punom zamahu, a Split će tijekom naredna tri dana ponovno postati jedno od glavnih europskih odredišta za ljubitelje elektroničke glazbe.

Pogledajte prizore s prepunih Bačvica koje je snimio Siniša Vickov.