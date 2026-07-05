Ovako se otvara ljeto! Maja Šuput priredila spektakl u Dugom Ratu

Glazbeni spektakl Maje Šuput obilježio je otvorenje ovogodišnjeg Dugoratskog ljeta. Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica okupila je velik broj posjetitelja koji su ispunili prostor do posljednjeg mjesta i priredili atmosferu za pamćenje.

Već od ranih večernjih sati u Dugom Ratu tražilo se mjesto više. Mještani, brojni gosti i turisti pristizali su kako bi uživali u koncertu kojim je službeno započela ovogodišnja ljetna manifestacija, a dobra atmosfera nije izostala ni na trenutak.

Maja Šuput na pozornicu je donijela prepoznatljivu energiju i niz svojih najvećih hitova, koje je publika od prvih taktova pjevala u glas. Plesalo se, pjevalo i zabavljalo tijekom cijelog nastupa, a koncert je još jednom potvrdio zašto je Šuput među najtraženijim izvođačima domaće glazbene scene.

Odlična atmosfera, prepuno gledalište i raspoložena publika obilježili su prvu večer Dugoratskog ljeta, koje je otvoreno u velikom stilu.

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