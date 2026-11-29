Matija Cvek sinoć je u rasprodanoj Areni Zagreb ispisao novo poglavlje svoje glazbene karijere. Zajedno sa svojim bendom The Funkensteins, pred tisućama ljudi, priredio je glazbeno-scenski spektakl, spojivši vrhunsku glazbenu izvedbu, svjetske produkcijske standarde i emociju zbog koje ga publika godinama voli.

Glazbeni program večeri otvorili su mladi izvođači Ante Balen i Luka Ćevid, dok je za zagrijavanje publike bio zadužen DJ Denis Goldin. Od intimnih balada do energičnih izvedbi koje su rasplesale Arenu, Cvek je još jednom pokazao svoju glazbenu svestranost, ali i nevjerojatnu sposobnost povezivanja s publikom.

"Teško mi je pronaći riječi kojima bih opisao ovu večer. Godinama sam sanjao o velikim koncertima, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko je poseban osjećaj stati pred rasprodanu Arenu i čuti toliko ljudi kako pjevaju pjesme koje su nastajale u nekim mojim vrlo intimnim trenucima", rekao je Matija. Posebnu dimenziju koncertu dali su glazbeni gosti. Matiji su se na pozornici pridružili Marija Šerifović, Eni Jurišić, LELEK, TBF i Marko Kutlić, a svaka od tih suradnji donijela je poseban glazbeni trenutak i dodatno obogatila večer.

Posebna pažnja posvećena je vizualnom identitetu koncerta. Impresivna scenografija, pomno osmišljen dizajn rasvjete, specijalni efekti i vizualni sadržaji stvorili su jedinstveno koncertno iskustvo.

"Iza ovog koncerta stoje mjeseci rada i jedna nevjerojatna ekipa ljudi koja je zajedno sa mnom sanjala i vjerovala da možemo napraviti nešto drukčije. Ponosan sam na svakog pojedinca koji je bio dio ove priče, na svoj bend, goste i sve ljude koji su nam omogućili da svoju kreativnost večeras živimo bez ograničenja", istaknuo je Cvek, koji je koncertni spektakl priredio uz podršku antene. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se tijekom izvedbe pjesme "Visine", kada je zagrebačka Arena postala mjesto prosidbe. Pred tisućama ljudi, uz pjesmu koja za mnoge nosi posebno značenje, nastala je još jedna ljubavna priča koja će zauvijek biti vezana uz Matijinu glazbu.

"A publici mogu samo reći jedno veliko hvala. Večeras smo zajedno stvorili uspomenu koju ću nositi cijeli život", poručio je Matija.

Koncert u Areni Zagreb nije bio samo kruna dosadašnjeg rada Matije Cveka, već i najava novog kreativnog poglavlja. Uz najveći koncert svoje karijere, Matija publici ubrzo predstavlja i novi studijski album. Rasprodana Arena, vrhunski glazbenici, iznimna produkcija i publika koja s Matijom dijeli svaku emociju potvrda su da je Cvek izgradio nešto mnogo veće od niza uspješnih pjesama - izgradio je publiku koja s njegovom glazbom živi, voli, slavi i stvara vlastite uspomene.